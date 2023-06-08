مويس يركض كالمجنون.. وست هام يقتل فيورنتينا ويتوج بدوري المؤتمر

قتل وست هام منافسه فيورنتينا ليتوج بدوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

وفاز وست هام على منافسه فيورنتينا بهدفين مساء الأربعاء في ملعب فورتونا آرينا في التشيك.

افتتح سعيد بن رحمة أهداف المباراة لصالح وست هام من ركلة جزاء في الدقيقة 62.

وأدرك جياكومو بونافينتورا التعادل سريعا للفيولا عقب خمس دقائق.

وفي الدقيقة 90 سجل جارود بوين هدف انتصار وست هام بعد انفراد من بعد منتصف الملعب.

وأصبحت هذه هي ثاني بطولة أوروبية في تاريخ المطارق بعد الفوز بكأس الكؤوس الأوروبية في 1965.

أما ديفيد مويس مدرب وست هام الذي ركض كالمجنون احتفالا بهدف بوين القاتل فهذه ثالث بطولة في مسيرته بعد الفوز بدوري الدرجة الثانية في إنجلترا مع بريستون نورث إيند والدرع الخيرية مع مانشستر يونايتد.

وبذلك سيضمن وست هام مشاركته الموسم المقبل في الدوري الأوروبي بعد الفوز باللقب وذلك رغم احتلاله المركز الـ14 في الموسم المنقضي من الدوري الإنجليزي.

أما فيورنتينا فخسر النهائي الثاني له خلال الموسم بعد فقدانه لقب كأس إيطاليا بالهزيمة من إنتر ميلان بالنتيجة ذاتها بهدفين لهدف.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ وظلت هكذا حتى الدقيقة 13 حينما أطلق ديكلان رايس تسديدة قوية لكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 26 أرسل كريستيانو براجي عرضية من ركلة ركنية لكن تسديدة نيكولا ميلينكوفيتش مرت لخارج الملعب.

وسدد كريستيان كوامي كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى وست هام في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وسدد لوكا يوفيتش هدفا للفيولا لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وطالب وست هام بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 49 بداعي عرقلة جارود بوين لكن لم يحتسب الحكم أي شيء.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح وست هام في الدقيقة 61 بداعي لمسة يد على كريستيانو براجي.

وحول سعيد بن رحمة ركلة الجزاء بنجاح في الشباك ليعلن عن الهدف الأول للفريق اللندني.

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لكن عقب خمس دقائق فقط أدرك بونافينتورا التعادل لفيورنتينا بتسديدة قوية سكنت الشباك.

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وسدد رولاندو مانداجورا كرة قوية مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 81 كاد وست هام يخطف الفوز برأسية من توماس سوتشيك لكن حارس فيورنتينا تصدى له.

ومع قدوم الدقيقة 90 مرر لوكاس باكيتا بينية جميلة ليضع بوين منفردا من بعد منتصف الملعب الذي ركض مسرعا وسدد الكرة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لوست هام.

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واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل من الضائع امتدت لثمانية لم يحدث فيهم جديد لتنتهي المباراة بفوز وست هام بهدفين لهدف.