بعد التقدم في الثانية 27.. سيراميكا يُجبر سموحة على التعادل في الـ+96

الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 23:43

كتب : FilGoal

سيراميكا - سموحة

نجح فريق سيراميكا كليوباترا في خطف التعادل مع سموحة في الوقت القاتل بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 31 من الدوري المصري بملعب الإسكندرية.

ووصل سموحة إلى النقطة 36 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 33 في المركز الـ12.

أخبار متعلقة:
بعد واقعة مباراة المحلة.. المصري يعلن إيقاف وتغريم رجب عمران المصري يفرض التعادل على غزل المحلة ويعقد موقفه في صراع البقاء

بداية ساخنة

لم ينتظر سموحة سوى لـ27 ثانية من انطلاق المباراة ليسجل هدف التقدم الذي جاء بقدم حسين فيصل.

وجاء الهدف بعد اختراق من حسين فيصل الذي راوغ الدفاع وسدد على يسار محمد بسام حارس سيراميكا مسجلا الهدف بطريقة رائعة.

ثم أضاف شريف رضا الهدف الثاني لسموحة في الدقيقة 15 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من حسين فيصل.

وسجل أحمد ياسر ريان هدف سيراميكا الأول في الدقيقة 26، لكن الحكن عاد إلى الفيديو وألغى الهدف بسبب لمسة يد على محمد إبراهيم الذي مرر له الكرة.

لكن أحمد ياسر رفض أن ينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة وسجل من جديد هدف سيراميكا الأول في الدقيقة 42 بتسديدة مباشرة بالقدم اليسرى بعد عرضية أرضية من محمد شكري الظهير الأيسر.

ومر الشوط الثاني بالكامل دون أن تتغير النتيجة من الجانبين إلى أن جاء الوقت بدل الضائع.

ومن ركلة ركنية لـ سيراميكا اصطدمت الكرة بيد حسين فيصل لاعب سموحة وتوقف اللعب

وخرج الحكم أحمد الغندور لمراجعة اللعبة في الفيديو، ليعود ويحتسب ركلة جزاء لسيراميكا في الدقيقة 95.

وتقدم محمد إبراهيم قائد سيراميكا كليوباترا لتسديد الكرة وسجل منها هدف تعادل فريقه في الدقيقة 96 بعدما وضع الكرة على يمين الهاني سليمان حارس سموحة.

لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

حسين فيصل سيراميكا سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
بيان من رابطة الأندية للرد على مخاوف "فيفبرو" بشأن المحترفين في الدوري المصري بعد واقعة مباراة المحلة.. المصري يعلن إيقاف وتغريم رجب عمران انتهت الدوري المصري - سموحة (2)-(1) سيراميكا.. نهاية المباراة بالتعادل المصري يفرض التعادل على غزل المحلة ويعقد موقفه في صراع البقاء التشكيل - حسين فيصل أساسي مع سموحة.. وريان يقود هجوم سيراميكا انتهت في الدوري - المصري (1) - (1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق تشكيل المصري – جريندو يقود الهجوم أمام غزل المحلة .. ودغموم والجلاسي أساسيان الرابطة الدولية للاعبين المحترفين تنصح بعدم التوقيع مع الأندية المصرية
أخر الأخبار
بيان من برشلونة بشأن عدم عودة ميسي وانتقاله إلى إنتر ميامي 23 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد التقدم في الثانية 27.. سيراميكا يُجبر سموحة على التعادل في الـ+96 27 دقيقة | الدوري المصري
بيان من رابطة الأندية للرد على مخاوف "فيفبرو" بشأن المحترفين في الدوري المصري ساعة | الكرة المصرية
تقرير سعودي: حجازي مهدد بالرحيل عن اتحاد جدة ساعة | المحترفون
تقرير: رئيس أهلي جدة في لندن من أجل محرز ساعة | السعودية
بعد واقعة مباراة المحلة.. المصري يعلن إيقاف وتغريم رجب عمران ساعة | الدوري المصري
حوار - ميسي: سأنتقل إلى إنتر ميامي.. وسبب عدم العودة لـ برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
انتهت نهائي دوري المؤتمر - فيورنتينا (1)-(2) وست هام.. لقب تاريخي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 2 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 3 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 4 قائمة الأهلي - غياب الشناوي وتواجد علي لطفي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا ضد الوداد