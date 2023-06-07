بعد التقدم في الثانية 27.. سيراميكا يُجبر سموحة على التعادل في الـ+96

نجح فريق سيراميكا كليوباترا في خطف التعادل مع سموحة في الوقت القاتل بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 31 من الدوري المصري بملعب الإسكندرية.

ووصل سموحة إلى النقطة 36 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 33 في المركز الـ12.

بداية ساخنة

لم ينتظر سموحة سوى لـ27 ثانية من انطلاق المباراة ليسجل هدف التقدم الذي جاء بقدم حسين فيصل.

وجاء الهدف بعد اختراق من حسين فيصل الذي راوغ الدفاع وسدد على يسار محمد بسام حارس سيراميكا مسجلا الهدف بطريقة رائعة.

ثم أضاف شريف رضا الهدف الثاني لسموحة في الدقيقة 15 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من حسين فيصل.

وسجل أحمد ياسر ريان هدف سيراميكا الأول في الدقيقة 26، لكن الحكن عاد إلى الفيديو وألغى الهدف بسبب لمسة يد على محمد إبراهيم الذي مرر له الكرة.

لكن أحمد ياسر رفض أن ينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة وسجل من جديد هدف سيراميكا الأول في الدقيقة 42 بتسديدة مباشرة بالقدم اليسرى بعد عرضية أرضية من محمد شكري الظهير الأيسر.

ومر الشوط الثاني بالكامل دون أن تتغير النتيجة من الجانبين إلى أن جاء الوقت بدل الضائع.

ومن ركلة ركنية لـ سيراميكا اصطدمت الكرة بيد حسين فيصل لاعب سموحة وتوقف اللعب

وخرج الحكم أحمد الغندور لمراجعة اللعبة في الفيديو، ليعود ويحتسب ركلة جزاء لسيراميكا في الدقيقة 95.

وتقدم محمد إبراهيم قائد سيراميكا كليوباترا لتسديد الكرة وسجل منها هدف تعادل فريقه في الدقيقة 96 بعدما وضع الكرة على يمين الهاني سليمان حارس سموحة.

لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

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