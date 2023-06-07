بيان من رابطة الأندية للرد على مخاوف "فيفبرو" بشأن المحترفين في الدوري المصري

أصدرت رابطة الأندية المصرية بيانا ترد خلاله على الرابطة الدولية للاعبين المحترفين "فيفبرو" بشأن تحذير اللاعبين الأجانب من التعاقد مع الأندية المصرية.

وجاء بيان رابطة الأندية المصرية كالآتي:

بصفتنا رابطة الأندية المصرية المحترفة (EPL)، الهيئة الحاكمة المسؤولة عن حماية حقوق ومصالح الأندية في مصر، قمنا بمراجعة مقالة FIFPRO الأخيرة بعناية لتسليط الضوء على بعض الأزمات التي يعاني منها بعض اللاعبون في بلدنا.

تقدر رابطة الأندية المصرية تفاني FIFPRO في حماية حقوق الأندية ولاعبي كرة القدم المحترفين في جميع أنحاء العالم.

تعرب الرابطة عن دعمها للتوصيات المقدمة من FIFPRO إلى جميع لاعبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم. نعتقد أن النقاط التي أثارها المقال ذات أهمية قصوى وتستحق اهتمام جميع اللاعبين الذين يفكرون في الانتقالات على مستوى العالم وليس فقط في مصر مع ملاحظة ما يلي:

1- يتم تسجيل جميع اللاعبين في مصر من خلال نظام FIFA TMS لضمان عمليات التوثيق المناسبة للانتقالات.

2- يجوز للأندية طلب جوازات سفر اللاعبين بسبب التزاماتها القارية أو الدولية وكذلك للأغراض الإدارية والسكنية. تمت مراجعة الاتحاد المصري لكرة القدم الجهة المنوطة بهذا الامر، والذي أكد مسؤولوه انه خلال السنوات الأربعة الماضية لم تتعد الحالات المذكورة حالتين فرديتين، وتم حلهما داخل لجان الاتحاد، لذلك من غير المعقول تعميم الأمر على الكرة المصرية.

3- من المهم ملاحظة أنه وفقا للوائح المعمول بها في مصر، يحق لجميع اللاعبين الاعتراض على أي مخاوف أو شكاوى مع الكيانات القانونية المناسبة، وذلك وفقا للوائح الفيفا.

4- يتم توفير عقود اللاعبين باللغتين الإنجليزية والعربية، ويتحمل اللاعبون المحترفون ووكلائهم مسؤولية التفاوض على حقوقهم وشروطهم التعاقدية.

5- أي مواقف خارج العمليات المذكورة أو أي انتهاكات محتملة يتم التحقيق فيها بدقة، على أساس كل حالة على حدة لضمان المعاملة العادلة ودعم حقوق اللاعبين.

تشجع رابطة الأندية المصرية المحترفة بشدة جميع اللاعبين على الإحاطة علما بهذه التوصيات والاطلاع على اللوائح عند إبرام التعاقدات أو أي تعاملات أخرى مع الأندية. وترفض الرابطة المخاوف المثارة بشأن حيادية واستقلالية هيئات صنع القرار الرياضي في مصر والتي تتواجد بالأساس.

وتبذل الرابطة كل الجهود لتعزيز شفافية ونزاهة هذه الهيئات لدعم مبادئ العدالة والإنصاف استكمالا لمشوار تطوير الكرة المصرية الذي بدأ منذ اقل من عامين مع إنشاء رابطة الأندية المصرية المحترفة، ومنذ ذلك الحين، تنفذ الرابطة خططا فعالة للحوكمة والنزاهة كجزء من التزامها بتطوير كرة القدم في مصر.

تود الرابطة التنويه على أن الجمعية المصرية للاعبين المحترفين، والمخولة من قبل FIFPRO لم تتقدم بأية شكوى رسمية خلال الموسمين الحالي والسابق وهو ما يؤكد عدم صحة هذه الادعاءات.

وعلى صعيد التطوير، الرابطة بصدد إنشاء إدارة للنزاهة داخل التشكيل الخاص بها. ستخصص هذه الإدارة لمراقبة وحماية حقوق الأندية واللاعبين بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم. نعتقد أن إنشاء هذه الإدارة ستساهم بشكل كبير في ضمان ممارسات عادلة وشفافة داخل مسابقاتنا. نهدف إلى توفير منصة موثوقة للاعبين لطلب التعويضات وإيجاد حلول لأية مشكلات قد تواجههم.

علاوة على ذلك، يتعاون الاتحاد المصري لكرة القدم (EFA) بصورة فعالة مع رابطة الأندية المصرية المحترفة (EPL)، ويعمل بشكل وثيق مع الأندية لضمان تنفيذ خارطة الطريق. نقدر تركيز FIFPRO على توثيق أي عمليات تعاقدية وعمليات انتقالات بين الأندية. نشجع اللاعبين على الاحتفاظ بسجلات شاملة لهذه الأمور لحماية مصالحهم وتقديم الأدلة إذا لزم الأمر.

نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع FIFPRO في المستقبل لتعزيز بيئة آمنة ومواتية لممارسة كرة القدم المحترفة في معًا، يمكننا أن نخطو خطوات كبيرة في القضاء على النزاعات والممارسات التعسفية، وحماية حقوق اللاعبين.

لذلك، نود أن نوجه الدعوة إلى FIFPRO لمناقشة خارطة الطريق والعمل معا من أجل تطوير إدارة نزاهة اللاعبين والأندية، مما يضمن أفضل نهج وتعاون فعال بين منظماتنا. ونقدر شراكة FIFPRO وتفانيها من أجل رفاهية لاعبي كرة القدم حول العالم.

******

وأوضحت فيفبرو أن من بين تلك النزاعات ما يتعلق بكل من عدم دفع الرواتب والسلوك التعسفي مثل مصادرة جوازات السفر والتزوير.

وأشار التقرير إلى التحذير من أن انتقال اللاعبين إلى مصر يكون هناك فرصة كبيرة للجوء لإجراءات قانونية.

ووجهت الرابطة الدولية للاعبين المحترفين في حال التوقيع لناد مصري باتباع ما يلي:

- لا تسلم جواز سفرك لمسؤول النادي، وإذا أخبرك النادي أنه بحاجة إليه للحصول على تصريح إقامة أو عمل، فقط زوده بصورة من جواز السفر أو الإصرار على أنك ستحضر هذه الإجراءات، وتعاملت فيفبرو مع العديد من الأمور التي كانت إعادة جواز السفر فيها مشروطة بتوقيع اللاعب على اتفاقية الإنهاء.

- لا توقع عقدا فارغا، بغض النظر عما يخبرك به النادي، شهدت فيفبرو العديد من الحالات التي يوقع فيها النادي واللاعب عقدا واحدا يحتوي على جميع التفاصيل، بعد ذلك يُطلب من اللاعب التوقيع على عدد من العقود الفارغة مع النادي واعدا بأن يتم ملؤها لاحقا بنفس الطريقة وإيداعها في الاتحاد، ويشهد ذلك ملء العقود بعد ذلك بمبالغ مختلفة وتواريخ مختلفة ومدة مختلفة.

- احتفظ بنسخة أصلية موقعة من العقد، لا تسقط في فخ النادي حيث يجب أن تتم الموافقة على جميع النسخ من قبل الاتحاد، احتفظ دائما بنسخة واحدة تحتوي على توقيعاتك وتوقيعات النادي.

- قبل توقيع العقد، تأكد من كتابة العملة الصحيحة حتى لا يتمكن النادي من تغيير العملة بعد ذلك، تمتلم مصر عقدا قياسيا للاعبين يتم بموجبه تحديد المبالغ مسبقا بالدولار الأمريكي أو الجنيه المصري، إذا تركت العملة مفتوحة عند التوقيع يمكن للنادي الاستفادة من ذلك، وإذا تواجدت أي مساحات فارغة متبقية يجب شطبها حتى لا يتمكن النادي من إضافة بنود بعد توقيع العقد.

- كن حذرا عند التعامل مع الوكلاء والنادي، إذا لم تكن لديك علاقة موثوقة طويلة الأمد مع الوكيل وأصبحوا وكيلك فقط في سياق المفاوضات مع النادي في مصر، فمن النادر أن يتصرفوا بصدق في مصلحتك ويفضلون فقط الحفاظ على علاقتهم بالنادي.

- تأكد من أنه يمكنك طلب اللجوء إلى هيئة النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ لا تلتزم هيئات اتخاذ القرار الرياضي بالمتطلبات الأساسية للنزاهة والاستقلالية، ولا نضمن عدالة الإجراءات.

- كن على علم بأن لا تمتلك كافة الأندية المصرية حساب FIFA TMS الخاص بها، وبالتالي يمكن لأي ناد طلب شهادة الانتقال الدولية عبر ناد آخر، إذا طلب منك المشاركة في مثل هذه العملية فتأكد من توثيق ذلك حتى تتمن من إثبات ما حدث.