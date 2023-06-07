تقرير سعودي: حجازي مهدد بالرحيل عن اتحاد جدة

بات المدافع الدولي المصري أحمد حجازي مهددا بالرحيل عن اتحاد جدة بحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد الاتحاد

ويمتد عقد حجازي مع نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي حتى صيف 2026.

وبحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية، فإن التقارير الطبية ستحدد مستقبل أحمد حجازي مع الاتحاد.

وأوضحت التقارير أن حجازي قائد اتحاد جدة يعاني من إصابة في الركبة قد تجبر النادي على التعاقد مع مدافع جديد بدلا منه.

أحمد حجازي قائد اتحاد جدة تواجد ضمن أفضل 11 لاعبا في الدوري السعودي لموسم 2022-2023.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي أفضل لاعب في كل مركز، وظهر اسم حجازي في مركز قلب الدفاع.

حجازي أحد 5 لاعبين من بطل الدوري ضمن الفريق الأفضل.

وانضم الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد لقائمة المصرين الفائزين بلقب الدوري السعودي بعد أحمد علي مع الهلال وعماد متعب مع الاتحاد ومحمد عبد الشافي مع أهلي جدة.

وينفرد حجازي كونه أول قائد مصري يرفع لقب الدوري السعودي.

وحجز الاتحاد بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 والتي تستضيفها السعودية، ليصبح ثالث المتأهلين بعد أوروا ريد الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وعاد الاتحاد لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعدما شارك من قبل في نسخة 2005 وحقق المركز الرابع.