تقرير: رئيس أهلي جدة في لندن من أجل محرز

الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 22:50

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد شيفيلد

يرغب نادي أهلي جدة في التعاقد مع رياض محرز نجم مانشستر سيتي هذا الصيف.

ويمتد عقد رياض محرز مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025.

وبحسب شبكة "CBS" الأمريكية، فإن وليد معاذ رئيس نادي أهلي جدة سافر إلى إنجلترا من أجل مناقشة فكرة انتقال محرز للفريق.

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في المقابل أوضحت إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية، أن محرز تلقى عرضا ضخما للانتقال للدوري السعودي في الموسم المقبل.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن رياض محرز لا يخطط لقبول العرض السعودي ويفضل البقاء في أوروبا.

محرز صاحب الـ 32 عاما يقدم موسما تاريخيا مع مانشتر سيتي بعد الفوز بلقبي الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعد محرز لقيادو مانشستر سيتي أمام إنتر ميلان يوم السبت المقبل ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك محرز خلال الموسم الحالي مع مانشستر سيتي في 47 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع 13 آخرين بجميع المسابقات.

الدولي الجزائري انضم لصفوف مانشستر سيني في صيف 2018 وحصل على 4 ألقاب للدوري الإنجليزي تحت قيادة بيب جوارديولا.

رياض محرز مانشستر سيتي أهلي جدة
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