بعد واقعة مباراة المحلة.. المصري يعلن إيقاف وتغريم رجب عمران

أعلن النادي المصري تغريم وإيقاف رجب عمران عقب مباراة الفريق أمام المصري.

وتعادل المصري مع غزل المحلة بهدف لكل فريق ضمن الجولة 31 من الدوري الممتاز.

وكشف المصري عن خصم 100 ألف جنيه من مستحقات رجب عمران مع إيقافه لحين التحقيق معه وذلك لما بدر من اللاعب خلال مباراة اليوم أمام غزل المحلة.

وأوضح النادي البورسعيدي أن القرار صدر من ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق.

ودخل رجب عمران في نقاش حد مع زملائه في الفريق بعدما رغب في تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها المصري في مواجهة غزل المحلة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح المصري بعد عرقلة اللاعب مروان حمدي من المدافع طارق سامي داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف التعادل لصالح المصري عن طريق جريندو من نقطة الجزاء بعد تسديدة الكرة على يمين الحارس لتمر داخل الشباك في الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد المصري إلى النقطة 41 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.

في المقابل رفع غزل المحلة رصيده إلى 32 نقطة في المركز 14 بالدوري.

وبات غزل المحلة في موقف صعب إذ يتفوق على طلائع الجيش بفارق نقطتين فقط ولعب زعيم الفلاحين مباراة أكثر.

ويتواجد طلائع الجيش في المركز 16 (أول المراكز المؤدية لدوري الدرجة الثانية).