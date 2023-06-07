انتهت نهائي دوري المؤتمر - فيورنتينا (1)-(2) وست هام.. لقب تاريخي
الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 21:42
كتب : FilGoal
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نهاية المباراة
ق89 جارود بوين يسجل هدف قاتل لوست هام بعد تمريرة بينية من لوكاس باكيتا
ق67 الهدف الأول لصالح فريق فيورنتينا عن طريق جياكومو بونافينتورا.
ق62 الهدف الأول لصالح فريق وست هام يونايتد عن طريق سعيد بن رحمة من نقطة الجزاء بعد أن سدد الكرة على يسار الحارس لداخل الشباك.
ق 59: ركلة جزاء لوست هام
انطلاق الشوط الثاني
ق 45: هدف غير محتسب من لوكا يوفيتش
انطلاق المباراة.
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