انتهت الدوري المصري - سموحة (2)-(1) سيراميكا.. نهاية المباراة بالتعادل
الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 21:20
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 31 من الدوري المصري في المباراة التي تقام في استاد الإسكندرية.
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نهاية المباراة بالتعادل
ق 96: جووووووووووووول محمد إبراهيم والتعادل
ق 96: ركلة جزااااء بعد لمس الكرة يد شريف رضا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم سموحة بهدفين لهدف
ق 42: جوووول أحمد ياسر وهدف هذه المرة
ق 26: إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على محمد إبراهيم
ق 26: جووووول أحمد ياسر والأول لسيراميكا
ق 15: جووووول الثاني من شريف رضا
ق 1: جوووووووووول حسين فيصل والأول بعد 27 ثانية
انطلاق المباراة
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