انتهت الدوري المصري - سموحة (2)-(1) سيراميكا.. نهاية المباراة بالتعادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 31 من الدوري المصري في المباراة التي تقام في استاد الإسكندرية.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق 96: جووووووووووووول محمد إبراهيم والتعادل

ق 96: ركلة جزااااء بعد لمس الكرة يد شريف رضا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم سموحة بهدفين لهدف

ق 42: جوووول أحمد ياسر وهدف هذه المرة

ق 26: إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على محمد إبراهيم

ق 26: جووووول أحمد ياسر والأول لسيراميكا

ق 15: جووووول الثاني من شريف رضا

ق 1: جوووووووووول حسين فيصل والأول بعد 27 ثانية

انطلاق المباراة