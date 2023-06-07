تشكيل نهائي دوري المؤتمر – أمرابط أساسي مع فيورنتينا.. وبن رحمة ورايس يقودان وست هام

مباشر نهائي دوري المؤتمر - فيورنتينا (0)-(0) وست هام.. إصابة بالدماء

تقرير إيطالي يكشف تفاصيل اجتماع توتنام وريال مدريد لانتقال هاري كين

المزيد من التأكيدات.. ميسي وافق على الانتقال إلى إنتر ميامي

تقرير: دي خيا يرفض العروض السعودية من أجل البقاء مع مانشستر يونايتد

يوفنتوس يحسم موقف أليجري من البقاء

دورتموند يعلن انتقال بيلينجهام إلى ريال مدريد

ذا أثليتك: ريال مدريد توصل لاتفاق مع دورتموند للتعاقد مع بيلينجهام في صفقة قياسية

مسلسل وثائقي عن ميسي