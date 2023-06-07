تشكيل نهائي دوري المؤتمر – أمرابط أساسي مع فيورنتينا.. وبن رحمة ورايس يقودان وست هام

الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 21:09

كتب : FilGoal

سفيان أمرابط - فيورنتينا

يقود سفيان أمرابط لاعب منتخب المغرب فريقه فيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الذي يقام اليوم الأربعاء.

ويواجه فيورنتينا منافسه وست هام في ملعب فورتونا آرينا في التشيك.

وجاء تشكيل فيورنتينا كالتالي:

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في حراسة المرمى: بيترو تيراكيانو

في الدفاع: كريستيانو بيراجي- لوكا رانييري- نيكولا ميلينكوفيتش- دودو

في الوسط: رولاندو ماندراجورا- سفيان أمرابط- جياكومو بونافينتورا

في الهجوم: كريستيان كوامي- لوكا يوفيتش- نيكولاس جونزاليس

أما تشكيل وست هام فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: ألفونسي أريولا

في الدفاع: إيمرسون- نايف أكرد- كوت زوما- فلاديمير كوفال

في الوسط الدفاعي: ديكلان رايس- توماس سوتشيك

في الوسط الهجومي: سعيد بن رحمة- لوكاس باكيتا- جارود بوين

في الهجوم: ميكائيل أنطونيو

فيورنتينا وست هام نهائي دوري المؤتمر الأوروبي
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