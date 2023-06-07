المصري يفرض التعادل على غزل المحلة ويعقد موقفه في صراع البقاء

فرض المصري نتيجة التعادل على غزل المحلة الباحث عن الهروب من خطر الهبوط.

وتعادل المصري أمام غزل المحلة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 31 من الدوري.

وسجل مصطفى العش هدف غزل المحلة قبل أن يدرك محمد عبد اللطيف "جريندو" هدف التعادل للمصري.

الفوز رفع رصيد المصري إلى النقطة 41 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.

في المقابل رفع غزل المحلة رصيده إلى 32 نقطة في المركز 14 بالدوري.

وبات غزل المحلة في موقف صعب إذ يتفوق على طلائع الجيش بفارق نقطتين فقط ولعب زعيم الفلاحين مباراة أكثر.

ويتواجد طلائع الجيش في المركز 16 (أول المراكز المؤدية لدوري الدرجة الثانية).

وصف المباراة

أرسل جابرييل أوروك كرة عرضية لداخل منطقة الجزاء من ركلة ركنية قابلها مصطفى العش بتسديدة من على القائم الثاني مرت على يمين الحارس لداخل الشباك في الدقيقة 25.

ورد المصري عن طريق تمريرة عرضية من كريم العراقي من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء شتتها معاذ الحناوي من على القائم الأول.

وأرسل كريم العراقي تمريرة عرضية جديدة لداخل منطقة الجزاء حولها جريندو برأسية مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

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وسدد جابرييل أوروك كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكنها ارتدت من جسد الحارس عصام ثروت.

وأرسل جريندو تمريرة رائعة للمهاجم مروان حمدي الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق الحارس أحمد ميهوب ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

واحتسب حكم المباراةركلة جزاء لصالح المصري بعد عرقلة اللاعب مروان حمدي من المدافع طارق سامي داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف التعادل لصالح المصري عن طريق جريندو من نقطة الجزاء بعد تسديدة الكرة على يمين الحارس لتمر داخل الشباك.

وحاول مروان حمدي تسجيل الهدف الثاني للمصري لكن دفاع غزل المحلة أبعد الخطورة عن مرماه.

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