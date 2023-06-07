التشكيل - حسين فيصل أساسي مع سموحة.. وريان يقود هجوم سيراميكا

دفع أحمد سامي المدير الفني لسموحة بـ حسين فيصل في تشكيل فريقه الأساسي أمام سيراميكا كليوباترا.

ويلعب سموحة ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 31 من الدوري المصري في المباراة التي تقام في استاد الإسكندرية.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي:

المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: أحمد حكم – شريف رضا – محمد مغربي - أحمد جمال

الوسط: أحمد مصطفى - مالك بعيو – صديق أوجولا – محمد حليمو

الهجوم: مصطفى سعد – حسين فيصل

بينما جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:

المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني – أحمد رمضان – رجب نبيل – محمد شكري

الوسط: محمد عنتر – محمد كناريا – محمد عادل

الهجوم: ميدو جابر – أحمد ياسر ريان – محمد إبراهيم

ويحتل سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة، وياتي سيراميكا في المركز الـ13 برصيد 32 نقطة.