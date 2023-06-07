التشكيل - حسين فيصل أساسي مع سموحة.. وريان يقود هجوم سيراميكا

الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 20:38

كتب : هاني العوضي

محمد شكري - شريف رضا - سيراميكا كليوباترا - سموحة

دفع أحمد سامي المدير الفني لسموحة بـ حسين فيصل في تشكيل فريقه الأساسي أمام سيراميكا كليوباترا.

ويلعب سموحة ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 31 من الدوري المصري في المباراة التي تقام في استاد الإسكندرية.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي:

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع شتي ويحيى جبران الدرجة الثانية - دراما الوقت القاتل تؤجل الحسم للجولة الأخيرة.. صراع ثلاثي على التأهل

المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: أحمد حكم – شريف رضا – محمد مغربي - أحمد جمال

الوسط: أحمد مصطفى - مالك بعيو – صديق أوجولا – محمد حليمو

الهجوم: مصطفى سعد – حسين فيصل

بينما جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:

المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني – أحمد رمضان – رجب نبيل – محمد شكري

الوسط: محمد عنتر – محمد كناريا – محمد عادل

الهجوم: ميدو جابر – أحمد ياسر ريان – محمد إبراهيم

ويحتل سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة، وياتي سيراميكا في المركز الـ13 برصيد 32 نقطة.

سموحة الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
انتهت في الدوري - المصري (1) - (1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق تشكيل المصري – جريندو يقود الهجوم أمام غزل المحلة .. ودغموم والجلاسي أساسيان الرابطة الدولية للاعبين المحترفين تنصح بعدم التوقيع مع الأندية المصرية قائمة مصر - استدعاء ثنائي فيوتشر لأول مرة.. وعودة الشحات وتريزيجيه خبر في الجول - الاتحاد يتفق مع عبد الله نصيب على إنهاء تعاقده بالتراضي هشام نصر: قررت خوض انتخابات الزمالك.. ولا أوافق على فكرة الاستاد بالوضع الحالي مواعيد مباريات الأربعاء 7 يونيو 2023.. مباراتان في الدوري المصري وصراع تونسي فيوتشر يرد هزيمة الكأس في أطول مباراة مصرية لـ إنبي.. ومشاركة الحارس العائد من الإعتزال
أخر الأخبار
التشكيل - حسين فيصل أساسي مع سموحة.. وريان يقود هجوم سيراميكا 28 دقيقة | الدوري المصري
تقرير إيطالي يكشف تفاصيل اجتماع توتنام وريال مدريد لانتقال هاري كين 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميسي إلى إنتر ميامي وعقد مربح مدى الحياة على طريقة بيكام 58 دقيقة | تقرير في الجول
في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع شتي ويحيى جبران ساعة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية - دراما الوقت القاتل تؤجل الحسم للجولة الأخيرة.. صراع ثلاثي على التأهل ساعة | الدرجة الثانية
المزيد من التأكيدات.. ميسي وافق على الانتقال إلى إنتر ميامي ساعة | أمريكا
انتهت في الدوري - المصري (1) - (1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل المصري – جريندو يقود الهجوم أمام غزل المحلة .. ودغموم والجلاسي أساسيان 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 2 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 3 قائمة الأهلي - غياب الشناوي وتواجد علي لطفي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا ضد الوداد 4 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة