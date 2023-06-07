الدرجة الثانية - دراما الوقت القاتل تؤجل الحسم للجولة الأخيرة.. صراع ثلاثي على التأهل

الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 19:47

كتب : رضا السنباطي

نادي بلدية المحلة

اشتعلت المنافسة على بطاقة التأهل للدوري الممتاز عن مجموعة بحري في الدرجة الثانية، قبل جولة واحدة من النهاية.

وانتهت مباريات الجولة الـ29 من دوري الدرجة الثانية بدراما كبيرة شهدتها في اللحظات الأخيرة.

وفاز جمهورية شبين على نبروه بهدف مقابل لا شيء على ملعب جمهورية شبين، لكن الفوز لم يكن كافيا لاستمرارهم في الصراع.

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وسجل مصطفى سمارة هدف جمهورية شبين الوحيد في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.

فوز رفع رصيد جمهورية شبين إلى 51 نقطة في المركز الخامس، ولكن تتبخر آماله في التأهل تماما بعد نتائج باقي الفرق، فيما تجمد رصيد نبروه عند 29 نقطة.

نتيجة أكدت تواجد جمهورية شبين في دوري المحترفين (ب) في الموسم المقبل رسميا.

من جهة أخرى، فاز بلدية المحلة على هلال مطروح بهدفين مقابل لا شيء على ملعب البلدية.

سجل إسلام سمير، وعبد الرحمن سمانة هدفا بلدية المحلة، ليرتفع رصيد البلدية إلى 55 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد هلال مطروح عند 25 نقطة في المركز الـ13.

وفي دربي الدقهلية، فاز دكرنس على المنصورة بهدف مقابل لا شيء على ملعب المنصورة.

سجل أحمد عاشور هدف دكرنس الوحيد في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، ليرفع رصيد دكرنس إلى 52 نقطة في المركز الثاني، ويتجمد رصيد المنصورة عند 41 نقطة في المركز الثامن.

طنطا كان صاحب الإثارة الأكبر، إذ حول تأخره أمام الحمام بهدف لفوز بهدفين في الدقائق الأخيرة. عبد الرحيم عموري تقدم في الدقيقة الـ39، قبل أن يسجل نانا أونتي، وشهاب فتحي هدفين لطنطا في الدقيقتين الـ89 والـ91.

فوز رفع رصيد طنطا إلى المركز الثاني برصيد 54 نقطة، فيما تجمد رصيد الحمام عند 32 نقطة في المركز العاشر.

وفي صراع الصدارة أيضا، خرج أبو قير للأسمدة من السباق تماما بعد التعادل مع كفر الشيخ بهدف لكل فريق.

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سجل محمود أبو جودة هدف أبو قير الوحيد، فيما أدرك عوض التهامي هدف التعادل القاتل لكفر الشيخ، ليرتفع رصيد أبو قير إلى 51 نقطة في المركز الرابع، فيما يرتفع رصيد كفر الشيخ إلى 45 نقطة في المركز السابع.

وأخيرا، تعادل بروكسي مع الأوليمبي بهدف لكل فريق على ملعب بروكسي. تقدم نادي حسن لـ بروكسي، قبل أن يتعادل أليو بادرا لـ الأوليمبي من ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول. المباراة شهدت طرد أحمد جمعة مهاجم بروكسي في الشوط الثاني بسبب الاعتراض على الحكم.

تعادل رفع رصيد بروكسي إلى 45 نقطة في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد الأوليمبي إلى 37 نقطة في المركز التاسع.

وتعادل بايونيرز مع سبورتنج سلبيا.

نتائج المباريات جعلت بلدية المحلة ينفرد بالصدارة، ومن خلفه طنطا في المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

وجاء دكرنس ثالثا في الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة.

دكرنس يسضيف بلدية المحلة في الجولة الأخيرة، فيما سيلعب طنطا مع المنصورة على ملعب طنطا، والمباراتان يوم 14 يونيو الجاري.

يحتاج بلدية المحلة للفوز من أجل الصعود أو التعادل، لكن بشرط تعادل طنطا مع المنصورة.

أما دكرنس، فيحتاج الفوز فقط على بلدية المحلة مع تعادل طنطا والمنصورة.

وأخيرا، سيكون تأهل طنطا مرهونا بالفوز مع تعادل بلدية المحلة مع دكرنس، أو فوز دكرنس.

وفي حالة تساوي الثلاثة أندية برصيد 55 نقطة. سيتم عمل دورة ثلاثية وستكون كالتالي:

دكرنس 7 نقاط.

طنطا 5 نقاط.

بلدية المحلة 3 نقاط.

الدرجة الثانية طنطا جمهورية شبين بلدية المحلة
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