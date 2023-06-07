المزيد من التأكيدات.. ميسي وافق على الانتقال إلى إنتر ميامي

تواصلت المزيد من التأكيدات والتقارير الصحفية، ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين اختار الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي وليس الهلال أو برشلونة.

ليونيل ميسي النادي : لاعب حر إنتر ميامي

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، بالإضافة لقناة "تي واي سي" الأرجنتينية أن ليو اختار الانضمام لإنتر ميامي بالفعل.

وأشار رومانو إلى أن ميسي سيعلن عن قراره خلال الساعات القليلة المقبلة.

جاء ذلك بعد تأكيد هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن ميسي سيوقع على عقد يربطه مع إنتر ميامي لمدة عامين مقبلين.

وذكرت بعض التقارير الصحفية الإسبانية أن ميسي سيجري حوارا اليوم الأربعاء مع صحيفتي "موندو ديبورتيفو" و"سبورت" الإسبانيتين.

يذكر أن أيقونة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكام هو من يمتلك نادي إنتر ميامي الأمريكي.

النجم الأرجنتيني رحل عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده الذي انتهى مع نهاية الموسم المنقضي وأصبح حرا في التعاقد مع أي فريق بشكل مجاني.

وانضم ميسي إلى "لا ماسيا" أكاديمية برشلونة في عام 2000، وتم تصعيده للفريق الأول في 2004.

وحقق ليو مع الفريق الدوري الإسباني 10 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات في 2006 و2009 و2011 و2015.

الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات غادر كامب نو للمرة الأولى في مسيرته في أغسطس 2021، بسبب عدم تمكن النادي من تجديد عقده في ظل الأزمة المالية.

وانتقل قائد المنتخب الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان، ليحقق لقب الدوري في موسمين متتاليين قبل نهاية عقده.

أما على الصعيد الدولي فقد ظفر بكوبا أمريكا 2021، أول ألقاب الأرجنتين منذ عام 1993.

وفي قطر 2022 حقق أخيرا لقب كأس العالم، الغائب منذ عام 1986.