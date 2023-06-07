تشكيل المصري – جريندو يقود الهجوم أمام غزل المحلة .. ودغموم والجلاسي أساسيان

الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 18:43

كتب : FilGoal

إلياس الجلاسي لاعب المصري

يقود محمد عبد اللطيف جريندو هجوم النادي المصري أمام غزل المحلة في مسابقة الدوري

كما يتواجد الثنائي إلياس الجلاسي وعبد الرحيم دغموم في التشكيل الأساسي للفريق البورسعيدي.

وأعلن ميمي عبد الرازق مدرب النادي المصري، تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة بعد قليل في الجولة الـ31من الدوري المصري

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وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: عصام ثروت.

الدفاع: كريم العراقي – إسلام أبو سليمة – عمرو موسى - عماد الدين بوبكر – عمرو السعداوي.

الوسط: إيزي إيميكا – إسلام عطية - إلياس الجلاسي

الهجوم: عبد الرحيم دغموم - محمد عبد اللطيف جريندو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود جاد - حسين السيد - محمد دبش - أحمد عماد - حسام جريشة - زياد كمال - مروان حمدي - عبده يحيى - رجب عمران.

ويحتل المصري المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة.

فيما يتواجد غزل المحلة في المركز 15 برصيد 31 نقطة.

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