تقرير مغربي: طارق مصطفى مدربا جديدا لـ المغرب الفاسي

الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 18:25

كتب : FilGoal

طارق مصطفى

أتم نادي المغرب الفاسي مفاوضاته مع طارق مصطفى لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل بحسب "لو سبورت 360" المغربي.

ويتولى طارق مصطفى تدريب أوليمبك أسفي في الموسم الحالي.

وبحسب "لوسبورت 360" فإن نادي المغرب الفاسي أتم مفاوضاته مع طارق مصطفى، وتوصلا لاتفاق نهائي يقضي بتدريب الفريق في الموسم المقبل.

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وأوضحت التقارير أن الاتفاق المبدئي ينص على تولي طارق مصطفى الاشراف على تدريب الفريق الفاسي، وفق عقد يمتد لموسمين.

ويقود طارق مصطفى تدريب أوليمبك أسفي منذ مارس 2022، وقاد الفريق خلال 36 مباراة حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في مثلهم وخسر 6 مباريات.

ويحتل أوليمبك أسفي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 41 نقطة بفارق أقل 16 نقطة عن الجيش الملكي متصدر الترتيب.

وسبق لطارق مصطفى العمل كمدير فني لأندية الدفاع الحسني الجديدي وسريع وادي زم والفجيرة.

كما تولى مصطفى مهمة العمل في الجهاز المعاون لمنتخب مصر ومصر المقاصة والزمالك.

طارق مصطفى الدفاع الحسني الجديدي المغرب الفاسي
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