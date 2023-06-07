تقرير مغربي: طارق مصطفى مدربا جديدا لـ المغرب الفاسي

أتم نادي المغرب الفاسي مفاوضاته مع طارق مصطفى لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل بحسب "لو سبورت 360" المغربي.

ويتولى طارق مصطفى تدريب أوليمبك أسفي في الموسم الحالي.

وبحسب "لوسبورت 360" فإن نادي المغرب الفاسي أتم مفاوضاته مع طارق مصطفى، وتوصلا لاتفاق نهائي يقضي بتدريب الفريق في الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن الاتفاق المبدئي ينص على تولي طارق مصطفى الاشراف على تدريب الفريق الفاسي، وفق عقد يمتد لموسمين.

ويقود طارق مصطفى تدريب أوليمبك أسفي منذ مارس 2022، وقاد الفريق خلال 36 مباراة حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في مثلهم وخسر 6 مباريات.

ويحتل أوليمبك أسفي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 41 نقطة بفارق أقل 16 نقطة عن الجيش الملكي متصدر الترتيب.

وسبق لطارق مصطفى العمل كمدير فني لأندية الدفاع الحسني الجديدي وسريع وادي زم والفجيرة.

كما تولى مصطفى مهمة العمل في الجهاز المعاون لمنتخب مصر ومصر المقاصة والزمالك.