يوفنتوس يحسم موقف أليجري من البقاء

حسم ماوريزيو سكانفينو المدير العام ليوفنتوس موقف ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس من البقاء مع الفريق من عدمه.

ولم يستطع أليجري قيادة يوفنتوس للتأهل لدوري أبطال أوروبا خاصة بعد خصم 10 نقاط من رصيد النادي بسبب الأزمات المالية ليضطر للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

وقال المدير العام ليوفنتوس لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا اليوم الأربعاء: "موقف أليجري لم يكن موضع تساؤل أبدا".

وواصل "نحن نتشارك معه كل شيء يخص مستقبلنا وسوق الانتقالات معه لدينا مقابلات يومية معه وهكذا واجهنا العاصفة التي تواجهنا".

وأكمل المدير العام ليوفنتوس "كانت هناك لحظات من المواجهات المحتدمة ولكن علاقتنا توطدت سريعا والآن نريد بذل كل شيء لصالح النادي واللاعبين".

وأتم "خلال العاصفة وجدنا أنفسنا نعمل سويا بشكل جيد حتى لو كان من الممكن تحسين بعض النتائج خلال المباريات، في النهاية احتلينا المركز الثالث في الجدول وكنا على بعد نهائي من نهائي رغم أننا لم يكن لدينا بداية ممتازة للموسم، لكن في النهاية كان هناك انهيار بسبب مشاكل نفسية".

واحتل يوفنتوس المركز السابع في الترتيب بعد خصم الـ10 نقاط.