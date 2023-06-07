لن يعود لـ برشلونة.. بي بي سي: ميسي اختار الانضمام لإنتر ميامي

اختار ليونيل ميسي وجهته أخيرا بعد فترة من التفاوض مع الهلال السعودي وبرشلونة وإنتر ميامي الأمريكي.

ليونيل ميسي النادي : لاعب حر إنتر ميامي

وفقا لجييم بالاجي الصحفي بشبكة بي بي سي فإن ميسي قد اختار بالفعل الانضمام لإنتر ميامي الأمريكي.

شبكة كادينا كوبي أشارت إلى أن ميسي قد أبلغ برشلونة بقراره النهائي بالانضمام لإنتر ميامي.

صحيفة أوليه الأرجنتينية كانت قد أشارت في تقرير صباح اليوم إلى أن الأقرب لميسي هو الانضمام لإنتر ميامي لمدة موسمين مقبلين.

وقال راديو كاتالونيا إن ميسي رفض عرض الهلال السعودي والذي تخطى المليار يورو كمبلغ إجمالي على الفترة التي سيقضيها في النادي.

النجم الأرجنتيني رحل عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده الذي انتهى مع نهاية الموسم المنقضي وأصبح حرا في التعاقد مع أي فريق بشكل مجاني.

وانضم ميسي إلى "لا ماسيا" أكاديمية برشلونة في عام 2000، وتم تصعيده للفريق الأول في 2004.

وحقق ليو مع الفريق الدوري الإسباني 10 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات في 2006 و2009 و2011 و2015.

الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات غادر كامب نو للمرة الأولى في مسيرته في أغسطس 2021، بسبب عدم تمكن النادي من تجديد عقده في ظل الأزمة المالية.

وانتقل قائد المنتخب الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان، ليحقق لقب الدوري في موسمين متتاليين قبل نهاية عقده.

أما على الصعيد الدولي فقد ظفر بكوبا أمريكا 2021، أول ألقاب الأرجنتين منذ عام 1993.

وفي قطر 2022 حقق أخيرا لقب كأس العالم، الغائب منذ عام 1986.