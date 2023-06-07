حجازي في فريق الأفضل بالدوري السعودي
الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 16:43
كتب : FilGoal
تواجد أحمد حجازي قائد اتحاد جدة ضمن أفضل 11 لاعبا في الدوري السعودي لموسم 2022-2023.
وأعلنت رابطة الدوري السعودي أفضل لاعب في كل مركز، وظهر اسم حجازي في مركز قلب الدفاع.
حجازي أحد 5 لاعبين من بطل الدوري ضمن الفريق الأفضل.
وجاء تشكيل الأفضل في الدوري السعودي على النحو التالي:
التشكيلة المثالية لموسم 2022-2023 من #دوري_روشن_السعودي مقدمة من أوبتا 🔝
#الدوري_يحييك pic.twitter.com/IYxm08A4Mx— دوري روشن السعودي (@SPL) June 7, 2023
وانضم الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد لقائمة المصرين الفائزين بلقب الدوري السعودي بعد أحمد علي مع الهلال وعماد متعب مع الاتحاد ومحمد عبد الشافي مع أهلي جدة.
وينفرد حجازي كونه أول قائد مصري يرفع لقب الدوري السعودي.
وحجز الاتحاد بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 والتي تستضيفها السعودية، ليصبح ثالث المتأهلين بعد أوروا ريد الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.
وعاد الاتحاد لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعدما شارك من قبل في نسخة 2005 وحقق المركز الرابع.
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