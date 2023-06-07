انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة

الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 16:58

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات رباعي الفرق المتنافسة على الصعود للدوري المصري الممتاز.

الترتيب حسب النتائج الحالية:

1-بلدية المحلة: 55 نقطة

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2-طنطا: 54 نقطة

3-دكرنس: 52 نقطة

4-جمهورية شبين: 51 نقطة

5-أبو قير للأسمدة: 51 نقطة

_ _ _ _

بلدية المحلة VS هلال مطروح (2-0)

نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 37 جووووول ثاني لبلدية المحلة. ركنية قابلها لاعب البلدية برأسية، وتابعها عبد الرحمن سمانة في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 22 جووووول أول لبلدية المحلة برأسية عن طريق إسلام سمير بعد عرضية عبد الرحمن جمال.

ق. 11 السماح لجماهير بلدية المحلة بالدخول للمدرجات.

بداية المباراة

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الحمام VS طنطا (1-2)

نهاية المباراة

ق. 90 جووووووووول ثاااااني لـ طنطا عن طريق شهاب فتحي يقلب الموازين تماااما.

ق. 88 جووووول التعادل لطنطا عن طريق نانا أونتي.

ق. 76 نقل منتصر نجيب حارس الحمام إلى المستشفى بعد تعرضه لاصطدام في الوجه ونزول الحارس الناشئ عيد سليم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 39 جوووول أووول للحمام عن طريق عبد الرحيم عموري.

بداية المباراة

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أبو قير للأسمدة VS كفر الشيخ (1-1)

نهاية المباراة

ق. 89 أووووووه هدف قااااتل لـ كفر الشيخ.

ق. 47 جوووول أول لأبو قير عن طريق محمود أبو جودة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

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المنصورة VS دكرنس (0-1)

نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 9 جووووول أووول لـ دكرنس عن طريق أحمد عاشور.

بداية المباراة

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جمهورية شبين VS نبروه (2-0)

نهاية المباراة

ق. 87 جووووول ثاني لـ جمهورية شبين عن طريق مصطفى سمارة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 2 جووول أووول لـ جمهورية شبين عن طريق مصطفى سمارة.

بداية المباراة

لمشاهدة المباراة مباشرة من هنا

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ترتيب القمة في مجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية قبل المباريات:

1-بلدية المحلة: 52 نقطة

2-طنطا: 51 نقطة

3-أبو قير للأسمدة: 50 نقطة

4-دكرنس: 49 نقطة

5-جمهورية شبين: 48 نقطة

الدرجة الثانية دوري الدرجة الثانية جمهورية شبين المنصورة دكرنس بلدية المحلة طنطا
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