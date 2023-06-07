ذا أثليتك: ريال مدريد توصل لاتفاق مع دورتموند للتعاقد مع بيلينجهام في صفقة قياسية

الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 16:26

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - بوروسيا دورتموند

توصل ريال مدريد لاتفاق مع بوروسيا دورتموند للتعاقد مع جود بيلينجهام لاعب الفريق الألماني وفقا لدافيد أورنيستين الصحفي بشبكة ذا أثليتك.

أورنيستين أشار إلى أن قيمة الصفقة ستتخطى الـ 100 مليون يورو وستكون صفقة قياسية بالنسبة للفريقين.

اللاعب لم يوقع حتى الآن ولكن من المتوقع أن يخضع للكشف الطبي خلال الأيام المقبلة.

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الشبكة الأمريكية كانت قد كشفت خلال الأسبوع الماضي عن كون ريال مدريد يسير في الطريق الصحيح في مسعاه للتعاقد مع اللاعب من خلال حديثه مع رابطة الدوري الإسباني.

اللاعب كان قد حظى باهتمام مانشستر سيتي ولكنه لم يرسل أي عروض للاعب أو ناديه.

وفقا للتقارير فإن ريال مدريد قد اتفق مع اللاعب على البنود الشخصية منذ فترة طويلة بالفعل قبل الوصول للاتفاق النهائي مع دورتموند.

يلينجهام (19 عامًا) انضم إلى دورتموند قادمًا من بيرمنجهام سيتي في صيف 2020 مقابل 25 مليون يورو.

ويمتلك بيلينجهام 24 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وقد شارك أساسيًا في كل مباريات الأسود الثلاثة بكأس العالم 2022، وسجل هدفا وصنع آخر خلالها.

وسيكون بيلينجهام أول لاعب إنجليزي يمثّل ريال مدريد منذ ديفيد بيكام الذي رحل في 2007

بيلينجهام شارك مع دورتموند في 132 مباراة وخلالهم سجل 24 هدفا وصنع 25 آخرين وتوج مع الفريق بلقب كأس ألمانيا.

جود بيلينجهام بوروسيا دورتموند ريال مدريد الدوري الإسباني
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