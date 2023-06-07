تنس - بياتريز مايا تنهي حلم أنس جابر في رولان جاروس

الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 16:04

كتب : FilGoal

أنس جابر - تنس

أنهت البرازيلية بياتريز مايا حلم التونسية أنس جابر في رولان جاروس.

وودعت أنس جابر منافسات رولان جاروس من ربع النهائي بعد الخسارة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتقدمت أنس جابر في المجموعة الأولى بنتيجة 6-3، قبل أن تحسم بياتريز المجموعة الثانية بصعوبة 7-6.

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وتفوقت اللاعبة البرازيلية في المجموعة الثالثة والفاصلة على أنس جابر بنتيجة 6-1 لتتأهل إلى نصف النهائي.

وكانت أنس جابر إنجازا تاريخيا بعد تأهلها إلى ربع النهائي من منافسات رولان جاروس.

وباتت أنس أول لاعبة إفريقية وعربية تصل إلى دور الثمانية في البطولات الأربعة الكبرى بالتنس.

ونجحت أنس المصنفة السابعة عالميا في التأهل إلى ربع نهائي رولان جاروس للمرة الأولى في تاريخها.

وكان قد سبق وتأهلت التونسية إلى ربع نهائي أستراليا المفتوحة، كما حققت وصافة بطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة.

تنس أنس جابر رولان جاروس
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