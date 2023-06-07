اختر تشكيلك المثالي لمنتخب مصر ضد غينيا وجنوب السودان

أعلن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر القائمة التي ستخوض معسكر شهر يونيو المقبل

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو المقبل في المغرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر مباراة ثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من شهر يونيو.

ويتيح لك FilGoal.com اختيار تشكيلك المثالي لمنتخب مصر في مواجهتي غينيا وجنوب إفريقيا المقبلتين.

شهدت قائمة منتخب مصر الأول تحت قيادة روي فيتوريا استدعاء محمد رضا بوبو وغنام محمد لاعب وسط فيوتشر للمرة الأولى.

وتضمت القائمة 28 لاعبا بالمحترفين استعدادا لمعسكر يونيو الجاري.

وتواجد في القائمة رباعي المحترفين محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد وعمر مرموش.

وبذلك يكون قد تم استبعاد الثلاثي أحمد حجازي للإصابة وكل من أحمد حمدي وسام مرسي.

وعاد كل من حسين الشحات وياسر إبراهيم ومحمود تريزيجيه إلى قائمة المنتخب بعد غيابهم في توقف مارس الماضي.

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