الإخبارية السعودية: اتحاد جدة يتعاقد مع كانتي

ذكرت قناة الإخبارية السعودية يوم الأربعاء أن نادي اتحاد جدة أنهى صفقة ضم الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي بنجاح.

وكانت تقارير عديدة قد أوضحت يوم الثلاثاء أن نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي قدم عرضا خرافيا للتعاقد مع كانتي.

وأفادت قناة الإخبارية في خبر عاجل أن اتحاد جدة أتم إجراءات ضم كانتي لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم إضافي.

الصفقة هي الثانية للنمور خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعد ضم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.

#عاجل | نادي #الاتحاد يُتم إجراءات ضم الفرنسي نغولو كانتي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث إضافي#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/cWdjpPeWbf — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) June 7, 2023

وينتهي تعاقد كانتي مع تشيلسي بنهاية الشهر الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.

الكشف عن الراتب السنوي لـ بنزيمة مع اتحاد جدة

وذكر فابرزيو رومانو صحفي سكاي سبورت إيطاليا أن قيمة العرض السعودي لكانتي وصل إلى 100 مليون يورو شاملة حقوق الصورة والصفقات التجارية.

وكشف رومانو في وقت سابق عن وصول وفد سعودي إلى لندن لتقديم عرض للنجم الفرنسي.

وكان كانتي قد انضم إلى صفوف تشيلسي في صيف 2016 بعد التتويج التاريخي بالدوري مع ليستر سيتي، ليفوز بالدوري مع البلوز في الموسم التالي مباشرة.

وجذب الدوري السعودي الأنظار في المواسم الأخيرة، خاصة حين انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر، وتبعه الفرنسي كريم بنزيمة إلى اتحاد جدة، مع تقارير انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الهلال.

تستهدف الحكومة السعودية الوصول بالدوري السعودي للمحترفين إلى مصاف الدوريات الكبرى في العالم.

ويهدف نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030، لصناعة جيل متميز رياضياً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة لعدة أهداف مثل:

- الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم.

- زيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا.

- رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.