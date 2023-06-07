خبر في الجول - الاتحاد يتفق مع عبد الله نصيب على إنهاء تعاقده بالتراضي

اتفق نادي الاتحاد السكنجري على إنهاء تعاقده بالتراضي مع مدافعه الأردني عبد الله نصيب.

وعلم FilGoal.com أن نصيب سينضم لمنتخب الأردن خلال فترة التوقف الدولي المقبلة مع نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي لذلك قرر اتفق الاتحاد مع اللاعب على عدم العودة عقب التوقف.

اللاعب الأردني انضم للاتحاد في شهر يناير من وسط الموسم الماضي في صفقة انتقال حر قادما من الوحدات.

وشارك نصيب من الاتحاد في 33 مباراة وخلالهم سجل هدفين وصنع هدفا آخر.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة.

وفشل الاتحاد في تحقيق الفوز خلال الـ 5 مباريات الماضية بالدوري.