خبر في الجول - الاتحاد يتفق مع عبد الله نصيب على إنهاء تعاقده بالتراضي

الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 14:36

كتب : هاني العوضي

عبد الله نصيب - الاتحاد - إنبي - الصورة من حساب الاتحاد

اتفق نادي الاتحاد السكنجري على إنهاء تعاقده بالتراضي مع مدافعه الأردني عبد الله نصيب.

عبد الله نصيب

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وعلم FilGoal.com أن نصيب سينضم لمنتخب الأردن خلال فترة التوقف الدولي المقبلة مع نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي لذلك قرر اتفق الاتحاد مع اللاعب على عدم العودة عقب التوقف.

اللاعب الأردني انضم للاتحاد في شهر يناير من وسط الموسم الماضي في صفقة انتقال حر قادما من الوحدات.

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وشارك نصيب من الاتحاد في 33 مباراة وخلالهم سجل هدفين وصنع هدفا آخر.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة.

وفشل الاتحاد في تحقيق الفوز خلال الـ 5 مباريات الماضية بالدوري.

عبد الله نصيب الاتحاد السكندري الدوري المصري
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