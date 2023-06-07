الكشف عن الراتب السنوي لـ بنزيمة مع اتحاد جدة

كشفت جريدة الرياضية السعودية قيمة الراتب السنوي الذي سيتقاضاه كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة الجديد.

وأعلن نادي اتحاد جدة السعودي يوم الثلاثاء التعاقد رسميا مع كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد السابق ومنتخب فرنسا.

وذكرت جريدة الرياضية أن بنزيمة سيحصل على 55 مليون دولار سنويا.

وبذلك سيحصل النجم الفرنسي على ما مجموعه 165 مليون دولار، فقد وقع للنمور لمدة 3 مواسم حتى صيف 2026.

سيرتدي بنزيمة القميص رقم 9 الذي حمله المهاجم المغربي عبد الرزّاق حمد الله خلال الموسم المنصرم.

وقال كريم بنزيمة عقب إعلان تعاقده مع الاتحاد: "أنا متحمس لأراكم في جدة".

ويعد كريم بنزيمة هو أول صفقة لنادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي استعدادا للموسم المقبل.

وبذلك يشارك كريم بنزيمة في كأس العالم للأندية مجددا في النسخة المقبلة رفقة اتحاد جدة بطل الدوري السعودي.

وتستضيف السعودية منافسات البطولة في شهر ديسمبر المقبل.

ولعب بنزيمة رفقة ريال مدريد منذ انضمامه من ليون في صيف 2009.

وتوج كريم مع الميرينجي بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وبالدوري الإسباني 4 مرات.

وخاض المهاجم الفرنسي 43 مباراة هذا الموسم مع النادي الملكي بمختلف المسابقات.

ونجح بنزيمة في تسجيل 31 هدفا وصناعة 6 آخرين.

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