سلة - مصدر من الاتحاد لـ في الجول: قررنا رحيل ثنائي الفريق.. ولا زلنا ندرس موقف المدرب

الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 14:08

كتب : هاني العوضي

فريق الاتحاد - كرة سلة

كشف مصدر من الاتحاد السكندري عن قرار النادي برحيل ثنائي فريق كرة السلة رامي إبراهيم وحاتم البحيري.

وشدد المصدر على أن موقف المدرب الألماني هينريك رودل لا يزال تحت الدراسة.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "شكلنا قطاع الناشئين برئاسة محمود عز وسيضم أيضا هاني أحمد وكرم مرسي من الوجوه الجديدة بينما سيرأس عمرو أبو الخير قطاع كرة السلة".

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وتابع "قررنا توجيه الشهر لرامي إبراهيم وحاتم البحيري ثنائي الفريق".

وتابع :موقف المدير الفني هينريك رودل لا يزال تحت الدراسة وكل الحول مطروجة سواء بالإبقاء عليه أو تواجد بديل ولكننا ولكننا قررنا رحيل الجهاز المعاون بالكامل".

وأتم "سنقوم ببعض التدعيمات للفريق خلال الفترة المقبلة وأيضا نتجه للاعتماد على الناشئين وهناك 3 لاعبين من القطاع مستواهم جيد سيتم تصعيدهم للفريق الأول".

وكان الاتحاد السكندري قد حصل على لقب كأس السوبر المصري في الموسم الماضي، بينما خسر دوري السوبر وكأس مصر.

الاتحاد السكندري كرة سلة
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