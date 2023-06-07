مسلسل وثائقي عن ميسي
الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 12:57
كتب : FilGoal
تستعد منصة Apple TV لطرح مسلسل وثائقي عن رحلة صعود نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
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مسلسل وثائقي عن ميسي 16 دقيقة | الكرة الأوروبية