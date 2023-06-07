هشام نصر يرد على طريقة حل مشكلته مع حسن مصطفى.. ومجاملة الزمالك وانتقال قداح

الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 12:40

كتب : FilGoal

هشام نصر - رئيس اتحاد كرة اليد المصري

اعترف هشام نصر الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة اليد بخلافات كبيرة مع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي.

وكشف نصر عن تدخل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحل الأمر والتصالح بين الطرفين وهناك اتجاه لحل المشكلة.

وقال هشام نصر عبر قناة صدى البلد: "لم يتم التصالح بيني وبين حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي حتى الآن، بالفعل ذهبت إلى منزله وأوجه الشكر لأشرف صبحي وزير الرياضة لأن من مهامه تهدئة الأجواء في الوسط الرياضي وهذا لمصلحة الرياضة المصرية".

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وأوضح "هناك مشكلة كبيرة بيني وبين الاتحاد الدولي متمثلة في حسن مصطفى رئيس الاتحاد، الأمر منذ عامين وهناك قضايا بيني وبينهم في محكمة كاس بسبب قرارات أرى أنها غير صحيحة".

وكشف هشام نصر "تدخل أشرف صبحي بناء على وجهة نظره لإنهاء الخلافات بيني وبين حسن مصطفى، وكل منا اقتنع بوجهة نظره، ولكن هناك شخصان خرجا على مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار مغلوطة وأنني ذهبت لاستئذانه لخوض انتخابات نادي الزمالك ووزير الرياضة يحاول حل الأمر من أجل مصلحة النادي، وتلك أنباء غير صحيحة بسبب مشاركتي في الانتخابات السابقة بالفعل".

وتابع رئيس الاتحاد المصري السابق "رفعت قضية سب وقذف ضد حسن مصطفى بسبب اتهامي للأسف بتزوير الانتخابات مع أحد البرامج، وتلك الاتهامات المفترض تكون أمامها إثباتات".

وشدد "بدلا من تكريمنا وأن نصل للاتحاد الدولي رفقة حسن مصطفى، يتم التشكيك في نزاهتنا؟".

أما عن الخطوة المقبلة فأوضح "هناك نية واتجاه للتصالح مع حسن مصطفى تحت إشراف وزير الرياضة، وأعتقد أنني قمت بأمور عرفانا بدوره وهو بالطبع قيمة كبيرة لكرة اليد".

وأضاف "وجهة نظري أن هناك وشاية حدثت من شخص، حسن مصطفى نفسه يطلق عليه لقب (عيل) وبالطبع هي وشاية غير صحيحة بالمرة".

وواصل نصر "هناك مسودة للاتفاق على التصالح وبها بعض البنود ستكون تحت رعاية الوزارة واللجنة الأولمبية لإنهاء الخلافات".

وبسؤاله عن حقيقة مجاملة الزمالك بعدم الهبوط في 2014 رد قائلا: "الزمالك لم يهبط من الأساس، رحل النجوم الكبار ولكن الفريق قاتل حتى آخر مباراة واستمر في الدوري".

وتابع "إذا تحدثت في قصة انتقال حسن قداح إلى الزمالك هناك الكثير من الناس من أندية كبرى سيغضبون مني، في النهاية الأمر انتهى برغبة اللاعب".

واختتم هشام نصر تصريحاته "في تلك الفترة من الأساس مرتضى منصور رئيس النادي شطبني، وكان هناك محاولات لنقل قداح إلى الأهلي ولكن احتكمنا إلى الأسس التي وضعها حسن مصطفى نفسه وهي النادي لا يملك لاعبين دوليين في نفس المركز ورأي اللجنة الفنية للمنتخبات ومؤخرا رغبة اللاعب، وقداح بنفسه خرج وصرح برغبته اللعب للزمالك".

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