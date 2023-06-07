سبورت: برشلونة يخطط لاستعارة كانسيلو.. والانتظار لموسم إضافي من أجل موهبة موناكو

يخطط نادي برشلونة للحصول على خدمات جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا لصحيفة سبورت.

سبورت أشارت إلى أن برشلونة يرغب في التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

النادي الإسباني كان يرغب في الحصول على خدمات كانسيلو في شهر يناير الماضي عقب المشكلة التي دخل فيها مع بيب جوارديولا ولكن فريقه لم يرغب في انتقاله لبرشلونة.

كانسيلو كان قد قضى النصف الثاني من الموسم المنقضي معارا لبايرن ميونيخ.

وسيعمل ماتيو ألياني وديكو المدير الرياضي الجديد لبرشلونة مع خورخي مينديز وكيل اللاعب من أجل محاولة إقناع مانشستر سيتي بتغيير رأيه بعد رفضه نقل اللاعب لبرشلونة منذ أقل من عام.

تحرك برشلونة نحو كانسيلو سيكون على سبيل الإعارة لأن النادي الإسباني يرغب في تأجيل الاستثمار في ظهير أيمن يلعب على المدى طويل حتى عام 2024.

ويراقب برشلونة البرازيلي فانديرسون دي أوليفيرا لاعب موناكو ولكن النادي يرى أنه من الصعب حاليا توفير الأموال للتعاقد معه ولذلك يرغب في الانتظار لعام إضافي.

وفقا لسبورت فإن موناكو لن يطلب أقل من 60 مليون يورو من أي فريق يرغب في التعاقد مع فانديرسون وسيجد برشلونة منافسة من بعض أندية الدوري الإنجليزي أيضا.