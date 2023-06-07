هشام نصر: قررت خوض انتخابات الزمالك.. ولا أوافق على فكرة الاستاد بالوضع الحالي

الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 12:18

كتب : FilGoal

هشام نصر

كشف هشام نصر الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة اليد عن نيته بالترشح لخوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة.

ورفض نصر تحديد المنصب الذي سيترشح عليه في انتظار قرار لجنة الحكماء.

وأبدى هشام نصر رفضه لتصميم الفرع الجديد لنادي الزمالك لفرع مدينة 6 أكتوبر بسبب عدم توافقه مع متطلبات النادي الحالية.

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وقال هشام نصر عبر قناة صدى البلد: "قولا واحدا قررت خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة إن شاء الله، وسأنتظر قرار لجنة الحكماء بالمنصب الذي سأترشح عليه".

وأضاف "بالطبع أتمنى أن أكون رئيس نادي الزمالك وأي شخص يتمنى ذلك لأنه تاريخ، ولكن العبرة بالعمل وليس المنصب ولا يقلل مني التواجد في منصب غير الرئيس".

وشدد "لا نعلم حتى الآن هل سيكون هناك انتخابات في يوليو أم لا، هذا المتوقع ولكن لا يوجد شيء رسمي".

وكشف هشام نصر "لم يكن هناك أي تواصل رسمي من أجل ترشيحي للجنة مؤقتة لقيادة الزمالك، إذا كان عُرض عليّ الأمر كنت سأوافق بالتأكيد".

أما عن صعوبة الفترة المقبلة فأوضح "من سيعمل الفترة المقبلة في نادي الزمالك (هيتشتم ويتبهدل) خلال الفترة الأولى من الجماهير، الجمهور يريد الحصول على بطولة إفريقيا في اليوم التالي ولكن الأمر غير منطقي، سنواجه بعض الصعاب في البداية حتى الوصول إلى الهدف المنشود".

وبسؤاله من تقبل أن تكون نائبا له أجاب "بلاش السؤال ده".

ووجه هشام نصر رسالة إلى رئاسة الجمهورية قائلا: "أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمد مهلة أرض 6 أكتوبر الخاصة بنادي الزمالك، هناك مهلة تنتهي بعد شهر ولم يحدث أي جديد حتى أن السور لم يكتمل".

وتابع "أنا مهندس وأسكن في 6 أكتوبر ورأيت ذلك، الهندسة تقول أن الشخص لديه في النادي من 3 إلى 4 متر، إذا الفرع الرئيسي بنادي الزمالك يجب ألا يتعدى 50 ألف عضوية كحد أقصى، الآن عدد الأعضاء أكثر من 100 ألف".

وواصل "إذا كان لدي قرار لن أعمل على فرع واحد ولكن أكثر من فرع في نفس التوقيت، ويجب أن يكون هناك مستثمرين ويتقاسم الدخل مع النادي بنسب معينة حتى يحصل على مستحقاته".

وكشف نصر "بالصدفة شاهدت التصاميم الخاصة بفرع نادي الزمالك الجديد وفورا ذهبت إلى أحمد جلال نائب الرئيس السابق وقلت له من فضلك لا تنفذوا ذلك التصميم لأنها لا تناسب متطلبات الزمالك في الوقت الحالي".

وتابع "تصميم الزمالك كان يحتوي على استاد لـ 50 ألف مشجع، الرياضة عبارة عن مصروفات وأرباح، ماذا ستفوز من الملعب الذي سيأخذ مساحة كبيرة من تلك الأرض".

واختتم هشام نصر تصريحاته قائلا: "من الممكن أن تبدأ بناء استاد قابل للتوسعة ببداية 10 آلاف مشجع ثم عندما تحصل على موارد مالية تبدأ في التوسعة".

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