خضع أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط برايتون للكشف الطبي مع ليفربول، حسبما كشفت جريدة ديلي ميل.

وكانت جريدة ذا تايمز قد أوضحت يوم الاثنين أن ليفربول يسعى لإنهاء صفقة أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط برايتون هذا الأسبوع.

ونشرت ديلي ميل صباح الأربعاء صورة ماك أليستر بعدما أكمل الكشف الطبي مع ليفربول.

وأوضح التقرير أن النجم الأرجنتيني سينضم إلى ليفربول مقابل نحو 60 مليون جنيه استرليني.

🔴 جريدة ديلي ميل أليكسيس ماك أليستر يخضع للكشف الطبي مع ليفربول pic.twitter.com/yzRUhtIrB3 — FilGoal (@FilGoal) June 7, 2023

ومن المنتظر أن يوقع الأرجنتيني على عقود انضمامه للحمر يوم الأربعاء أو الخميس.

ومن المتوقع أن سيمتد العقد إلى صيف 2028.

تعاقد ماك أليستر مع برايتون مستمر حتى صيف عام 2025 ويمكن مده لعام آخر.

وأوضح تقرير ذا تايمز أن أولوية ليفربول هي حسم صفقة ماك أليستر، في ظل وجود ممثلي اللاعب حاليا في إنجلترا مع استمرار المفاوضات.

وأفاد التقرير بأن حرص اللاعب الأرجنتيني على العمل تحت قيادة يورجن كلوب يجعل فرص ليفربول أقوى من أي فريق آخر يرغب في ضمه.

فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن مانشستر يونايتد يسعى لضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ذكرت في وقت سابق أن برايتون حدد 60 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل ماك أليستر.

ووفقا لما ذكرته قناة "تي واي سي" الأرجنتينة في تقرير سابق لها فإن ناديين من بين هؤلاء الثلاثة اتخذا بالفعل خطوات من أجل التفاوض مع اللاعب.

وأوضح التقرير أن والد اللاعب والذي يقوم بدور وكيله بدأ يستكشف أفضل الاختيارات لنجله.

اللاعب صاحب الـ24 عاما انضم إلى برايتون في عام 2019 قادما من أرجنتينيوس جونيورز ثم أعير لناديه مجددا قبل الانتقال معارا لبوكا جونيورز.

ومنذ بداية عام 2020 أصبح ماك أليستر لاعبا أساسيا في صفوف برايتون.