بعد غيابه عن التدريب.. جوارديولا يوضح موقف ووكر من نهائي دوري الأبطال

الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 11:30

كتب : FilGoal

كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي

كايل ووكر مانشستر سيتي إنتر دوري أبطال أوروبا
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