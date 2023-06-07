أوليه: ليس برشلونة أو الهلال.. إنتر ميامي يقترب من ميسي

الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 10:58

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين - فرنسا

تستمر التكهنات حول مستقبل ليونيل ميسي بعد تأكد رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الشهر الجاري.

وفي مفاجأة جديدة، بات إنتر ميامي الأمريكي الوجهة الأقرب للنجم الأرجنتيني بعد توقعات باختياره بين برشلونة والهلال السعودي.

وكشفت صحيفة أوليه الأرجنتينية إنه رغم ضجيج برشلونة الإعلامي وملايين الهلال السعودي، يتخذ إنتر ميامي خطوات متقدمة لحسم انتقال ميسي.

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وأشار التقرير أن الأقرب حتى الآن هو لعب ميسي في الدوري الأمريكي العامين المقبلين.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافستي كوبا أمريكا 2024 وكأس العالم 2026.

وكانت تقارير إسبانية قد كشفت أمس الثلاثاء أن برشلونة تقدم بعرضه إلى ميسي دون ضمانات حقيقية لبيع لاعبين ولكن مع ثقة بتطبيق خطة دراسة الجدوى المقدمة إلى رابطة الدوري الإسباني وبالتالي تسجيله بصورة طبيعية.

وبالرغم من أن إنتر ميامي لم يخرج من المركز الأخير في الدوري الأمريكي، ولكن يُعتقد أن انتقال ميسي سيكون علامة فارقة.

وأوضح التقرير أمنية ميسي هي العودة إلى برشلونة ولكن فرصة حدوث ذلك صعبة للغاية وتحتاج الكثير من الوقت.

ويتفاوض برشلونة من أجل عودة ليونيل ميسي مع تضارب التقارير حول حسم انتقاله إلى الهلال السعودي.

وانضم ميسي إلى "لا ماسيا" أكاديمية برشلونة في عام 2000، وتم تصعيده للفريق الأول في 2004.

وحقق ليو مع الفريق الدوري الإسباني 10 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات في 2006 و2009 و2011 و2015.

الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات غادر كامب نو للمرة الأولى في مسيرته في أغسطس 2021، بسبب عدم تمكن النادي من تجديد عقده في ظل الأزمة المالية.

وانتقل قائد المنتخب الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان، ليحقق لقب الدوري في موسمين متتاليين قبل نهاية عقده.

أما على الصعيد الدولي فقد ظفر بكوبا أمريكا 2021، أول ألقاب الأرجنتين منذ عام 1993.

وفي قطر 2022 حقق أخيرا لقب كأس العالم، الغائب منذ عام 1986.

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