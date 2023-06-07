مواعيد مباريات الأربعاء 7 يونيو 2023.. مباراتان في الدوري المصري وصراع تونسي

يشهد اليوم الأربعاء الموافق 7 من شهر يونيو 2023 مباراتين جديدتين في مسابقة الدوري المصري.

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الدوري المصري

تُلعب مباراتين ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري.

ويلعب غزل المحلة أمام المصري في تمام السابعة مساء على استاد برج العرب.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يستضيف سموحة فريق سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء على استاد الإسكندرية.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري التونسي

تستمر إثارة الجولات الأخيرة في منافسات الدوري التونسي بمباراتين اليوم الأربعاء.

ويستضيف الترجي فريق الأولمبي الباجي ضمن منافسات الجولة العاشرة من المرحلة الختامية وقبل أربع جولات من النهاية.

ويقام اللقاء في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة الكأس 4.

وفي نفس التوقيت يحل النجم الساحلي متصدر الترتيب ضيفا على الاتحاد المنستيري ويذاع عبر قناة الكأس 2.

دوري المؤتمر الأوروبي

تستضيف مدينة براغ التشيكية نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين فيورنتينا ووست هام.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدرجة الثانية المصرية

تقام منافسات الجولة 29 وقبل الأخيرة من مجموعة بحري في الدرجة الثانية.

ويستضيف جمهورية شبين فريق نبروه في تمام الخامسة مساء.

وفي نفس التوقيت يستضيف المنصورة فريق دكرنس، بينما أبو قير يواجه كفر الشيخ.

ويحل سبورتنج ضيفا على بايونيرز وأخيرا يواجه بروكسي فريق الأولمبي.

وفي صراع القمة يستضيف بلدية المحلة فريق هلال مطروح، بينما طنطا يحل ضيفا على الحمام.