مواعيد مباريات الأربعاء 7 يونيو 2023.. مباراتان في الدوري المصري وصراع تونسي

الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 10:22

كتب : FilGoal

مروان حمدي - المصري - غزل المحلة

يشهد اليوم الأربعاء الموافق 7 من شهر يونيو 2023 مباراتين جديدتين في مسابقة الدوري المصري.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

أخبار متعلقة:
عودة العنصر النسائي.. شاهندة ويارا ضمن طاقم تحكيم مواجهة غزل المحلة ضد المصري فيوتشر يرد هزيمة الكأس في أطول مباراة مصرية لـ إنبي.. ومشاركة الحارس العائد من الإعتزال عودة ثلاثي المصري في قائمة مواجهة غزل المحلة كرة طائرة - الاتحاد الدولي يبرز اعتزال نهلة سامح "ملكة اللعبة المصرية"

الدوري المصري

تُلعب مباراتين ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري.

ويلعب غزل المحلة أمام المصري في تمام السابعة مساء على استاد برج العرب.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يستضيف سموحة فريق سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء على استاد الإسكندرية.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري التونسي

تستمر إثارة الجولات الأخيرة في منافسات الدوري التونسي بمباراتين اليوم الأربعاء.

ويستضيف الترجي فريق الأولمبي الباجي ضمن منافسات الجولة العاشرة من المرحلة الختامية وقبل أربع جولات من النهاية.

ويقام اللقاء في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة الكأس 4.

وفي نفس التوقيت يحل النجم الساحلي متصدر الترتيب ضيفا على الاتحاد المنستيري ويذاع عبر قناة الكأس 2.

دوري المؤتمر الأوروبي

تستضيف مدينة براغ التشيكية نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين فيورنتينا ووست هام.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدرجة الثانية المصرية

تقام منافسات الجولة 29 وقبل الأخيرة من مجموعة بحري في الدرجة الثانية.

ويستضيف جمهورية شبين فريق نبروه في تمام الخامسة مساء.

وفي نفس التوقيت يستضيف المنصورة فريق دكرنس، بينما أبو قير يواجه كفر الشيخ.

ويحل سبورتنج ضيفا على بايونيرز وأخيرا يواجه بروكسي فريق الأولمبي.

وفي صراع القمة يستضيف بلدية المحلة فريق هلال مطروح، بينما طنطا يحل ضيفا على الحمام.

الدوري المصري الدرجة الثانية الدوري التونسي
نرشح لكم
أوليه: ليس برشلونة أو الهلال.. إنتر ميامي يقترب من ميسي تقرير أرجنتيني: أوتاميندي لن يستمر مع بنفيكا.. وثنائي إيطاليا يهدد حلم ريفربليت ماركا: إنهيار صفقة انتقال هافيرتز لـ ريال مدريد ميلان يعلن رحيل مالديني دي ماريا يرحل عن يوفنتوس بمشاركة إنييستا.. برشلونة يفوز على فيسيل كوبي وديا لو باريزيان: سان جيرمان قرر إقالة جالتييه ذا أثليتك: شبهة فساد وتهديد.. قصة تحول وجهة أوجارتي من تشيلسي لباريس سان جيرمان
أخر الأخبار
أوليه: ليس برشلونة أو الهلال.. إنتر ميامي يقترب من ميسي 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
صحيفة عكاظ: منتخب السعودية يقترب من المشاركة في كوبا أمريكا 29 دقيقة | السعودية
مواعيد مباريات الأربعاء 7 يونيو 2023.. مباراتان في الدوري المصري وصراع تونسي 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
كان مرشحا لـ الأهلي.. يانيك فيريرا يخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي 10 ساعة | السعودية
رومانو: أهلي جدة والشباب يتصارعان على ضم أوباميانج 10 ساعة | السعودية
بالتعاون مع وزارة الرياضة.. إطلاق مبادرة لدعم وتطوير منتخبات الناشئين بميزانية 250 مليون جنيه 11 ساعة | الكرة المصرية
مدرب الوداد: خبرتي الإفريقية أكبر من كولر.. وجيل الوداد الحالي قوي ذهنيا 11 ساعة | الكرة الإفريقية
فيوتشر يرد هزيمة الكأس في أطول مباراة مصرية لـ إنبي.. ومشاركة الحارس العائد من الإعتزال 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 2 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 3 قائمة الأهلي - غياب الشناوي وتواجد علي لطفي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا ضد الوداد 4 "المساعد تعدى لفظيا على الزمالك".. عبد الواحد السيد يكشف لـ في الجول سبب طرده