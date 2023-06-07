كان مرشحا لـ الأهلي.. يانيك فيريرا يخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي

سيخوض البلجيكي يانيك فيريرا تجربة تدريبية جديدة في الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلن نادي الرياض الصاعد حديثا لدوري المحترفين السعودي تعاقده مع فيريرا لتولي تدريب الفريق.

الرياض صعد رفقة أندية أهلي جدة والحزم والأخدود إلى دوري المحترفين السعودي في الموسم المقبل.

وسبق لفيريرا العمل في نادي الفتح كمدير فني كما خاض تجربة مع نادي الشباب كمدرب مساعد.

مرشح سابق لـ الأهلي

بعد رحيل بيتسو موسيماني عن تدريب الأهلي، ظهرت أسماء كثيرة مرشحة لتدريب الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الإدارة اشترطت في ذلك التوقيت بأن يكون المدرب المقبل، قادر على تنفيذ تلك الرؤية، ومن أهم صفاته تطوير مستوى اللاعبين وصناعة النجوم، واستغلال قطاع الناشئين.

FilGoal.com علم بأن هناك العديد من المدربين كانوا مرشحين لتدريب الأهلي وينطبق عليهم تلك المواصفات حسب رؤية الإدارة، ومن أبرزهم رودي جارسيا وروي فيتوريا ومارسيل كولر ويانيك فيريرا.

في الأخير تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر فيما سيخوض فيريرا تجربة جديدة مع الرياض بدوري المحترفين السعودي.