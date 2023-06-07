رومانو: أهلي جدة والشباب يتصارعان على ضم أوباميانج

دخل أهلي جدة والشباب السعوديان في صراع شرس على ضم المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

ورحل أوباميانج عن صفوف برشلونة الصيف الماضي وانضم لصفوف تشيلسي ضمن خطة النادي الإسباني لتخفيض رواتب الفريق.

وذكر فابرزيو رومانو صحفي سكاي سبورت إيطاليا أن أهلي جدة والشباب تواصلا مع أوباميانج لمناقشة انتقاله إلى الدوري السعودي

وأوضح رومانو أن أوباميانج رفض عرضا في فبراير الماضي من لوس أنجلوس جالاكسي لأن أولويته كانت الاستمرار في أوروبا.

وشدد الصحفي الإيطالي على أن أوباميانج سيغادر تشيلسي بنسبة 100٪ هذا الصيف.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ذكرت في وقت سابق أن أوباميانج يرغب في الانتقال إلى برشلونة في بداية الموسم المقبل.

وأن نادي برشلونة منفتح على فكرة عودة مهاجم منتخب الجابون إلى صفوفه ولكن بشرط أن تكون الصفقة مجانية.

واجتمع أوباميانج مع مدربه السابق في بوروسيا دورتموند الألماني توماس توخيل، ولكن بعد أسبوع واحد فقط من ارتدائه لقميص تشيلسي رحل توخيل عن تدريب الفريق الأزرق.

ومن وقتها ولا يشارك أوباميانج مع تشيلسي بشكل مستمر ولعب مباريات قليلة وسجل 3 أهداف فقط.

وأفادت ديلي ميل أيضا أن رغم كل ذلك فإن عودة أوباميانج إلى برشلونة ليست أولوية بالنسبة للمدرب تشافي هيرنانديز.

وفي حالة الموافقة على عودة أوباميانج البالغ من العمر 33 عاما سيكون على المهاجم الجابوني تخفيض راتبه بشكل كبير.