بالتعاون مع وزارة الرياضة.. إطلاق مبادرة لدعم وتطوير منتخبات الناشئين بميزانية 250 مليون جنيه

أطلقت شركة أورا ديفلوبرز بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة مبادرة دعم وتطوير لمنظومة كرة القدم المصرية لإعداد المنتخبات الوطنية للناشئين للمنافسة على البطولات القارية والدولية بميزانية تبلغ 250 مليون جنيه.

وأقيم مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا وسيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد وأحمد حسن المتحدث الرسمي باسم المبادرة.

وقررت شركة أورا بتوفير 10 مليون جنيه عن السنة الأولى للمبادرة.

وسبق أن التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بوفدولعرض ملامح مبادرة دعم منظومة كرة القدم المصرية بكافة مراحلها السنية على وزير الشباب، لإطلاق المبادرة، تحت رعاية الوزارة.

في كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "نعلن للجماهير المصرية، اطلاق المبادرة الأكبر من أجل دعم وتطوير منظومة كرة القدم المصرية، أتوجه بالشكر والتقدير، وأُثمن دورشركة أورا علي إطلاق المبادرة والمساهمة المجتمعية، غالبية اللاعبين الذين يحققون ميداليات في مختلف البطولات الكبرى حاليا، هم نتاج المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة وتدعمه الحكومة المصرية والقيادة السياسية".

وأضاف الوزير "المبادرة تستهدف منتخبات الشباب بجانب المنتخب الأول، ونعمل علي استدامة الدعم والتطوير لمنظومة المنتخبات الوطنية بكافة مراحلها العمرية، وتسهم هذه المبادرة في وضع معايير لاختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات، ومدة المبادرة ستكون 12 عاما بقيمة ربع مليار جنيه قابلة للزيادة مستقبلا من خلال التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم وشركة أورا".

تستهدف مبادرة دعم منظومة كرة القدم المصرية، توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير مهارات لاعبي منتخبات كرة القدم للناشئين؛ لإعداد أجيال قادرة على تقديم أداء مشرفا ببطولات الألعاب الأوليمبية في أعوام 2024، و 2028، و 2032، وبطولات كأس العالم لكرة القدم في أعوام 2026، و2030، و 2034.

وتتبنى المبادرة دعم ورعاية لاعبي منتخبات الناشئين تحت سن 14 سنة (مواليد 2009)، وتحت سن 15 سنة (مواليد 2008)، وتحت سن 16 سنة (مواليد 2007)، وتحت سن 18 (مواليد 2005)، كونهم نواة وركيزة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي سوف يمثل مصر في البطولات العالمية الكبرى السابق ذكرها، كما سيمتد الدعم للمنتخبات المصعدة لتلك الفئات العمرية المعنية، طوال مدة المبادرة.