عودة ثلاثي المصري في قائمة مواجهة غزل المحلة

أعلن النادي المصري قائمة الفريق استعدادا لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري.

ويلعب المصري أمام غزل المحلة في تمام السابعة من مساء غدا الاربعاء.

وشهدت القائمة عودة الثلاثي حسين السيد ومروان حمدي وعبده يحيى أمام غزل المحلة.

وجاءت قائمة المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمد شحاتة - محمود جاد - عصام ثروت

الدفاع: عماد بو بكر - عمرو موسى - عمرو سعداوي - حسين السيد - أحمد عماد - إسلام أبو سليمة - محمد دبش - كريم العراقي - إسلام المزين.

الوسط: إسلام عطية - إيزي إيميكا - زياد كمال - زياد فرج - إلياس الجلاسي - عبد الرحيم دغموم - حسام جريشة.

الهجوم: عبده يحيى - رجب عمران - محمد جريندو - مروان حمدي.

ويحتل المصري المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة من 29 مباراة خاضهم الفريق.

بينما غزل المحلة في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة من 30 مباراة.