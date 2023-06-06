عودة ثلاثي المصري في قائمة مواجهة غزل المحلة

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 22:52

كتب : FilGoal

مروان حمدي لاعب المصري أمام الإسماعيلي

أعلن النادي المصري قائمة الفريق استعدادا لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري.

ويلعب المصري أمام غزل المحلة في تمام السابعة من مساء غدا الاربعاء.

وشهدت القائمة عودة الثلاثي حسين السيد ومروان حمدي وعبده يحيى أمام غزل المحلة.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - الاتحاد الدولي يبرز اعتزال نهلة سامح "ملكة اللعبة المصرية" كويز في الجول - هل يمكنك معرفة تاريخ تأسيس الأندية المصرية؟ كويز في الجول - هل يمكنك تسمية المدافعين الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري المصري؟ كويز في الجول - هل يمكنك معرفة الأسماء الحقيقية للاعبي الدوري المصري في 7 دقائق

وجاءت قائمة المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمد شحاتة - محمود جاد - عصام ثروت

الدفاع: عماد بو بكر - عمرو موسى - عمرو سعداوي - حسين السيد - أحمد عماد - إسلام أبو سليمة - محمد دبش - كريم العراقي - إسلام المزين.

الوسط: إسلام عطية - إيزي إيميكا - زياد كمال - زياد فرج - إلياس الجلاسي - عبد الرحيم دغموم - حسام جريشة.

الهجوم: عبده يحيى - رجب عمران - محمد جريندو - مروان حمدي.

ويحتل المصري المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة من 29 مباراة خاضهم الفريق.

بينما غزل المحلة في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة من 30 مباراة.

الدوري المصري المصري غزل المحلة
نرشح لكم
فيوتشر يرد هزيمة الكأس في أطول مباراة مصرية لـ إنبي.. ومشاركة الحارس العائد من الإعتزال عودة العنصر النسائي.. شاهندة ويارا ضمن طاقم تحكيم مواجهة غزل المحلة ضد المصري نتيجة لا تخدم الفريقين.. الحدود يخطف تعادلا قاتلا من الداخلية في صراع البقاء انتهت الدوري المصري - فيوتشر (1)-(0) إنبي.. فوز الأحمر خطوة جديدة نحو الأبطال.. بيراميدز يتصدر الدوري مؤقتا بهدف في شباك فاركو انتهت الدوري المصري - فاركو (0) - (1) بيراميدز.. إلى الصدارة انتهت في الدوري - الداخلية (1) - (1) حرس الحدود.. تعادل قاتل التشكيل – ثنائي هجومي يقود فاركو أمام بيراميدز
أخر الأخبار
بالتعاون مع وزارة الرياضة.. إطلاق مبادرة لدعم وتطوير منتخبات الناشئين بميزانية 250 مليون جنيه دقيقة | الكرة المصرية
مدرب الوداد: خبرتي الإفريقية أكبر من كولر.. وجيل الوداد الحالي قوي ذهنيا 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
فيوتشر يرد هزيمة الكأس في أطول مباراة مصرية لـ إنبي.. ومشاركة الحارس العائد من الإعتزال 10 دقيقة | الكرة المصرية
عودة العنصر النسائي.. شاهندة ويارا ضمن طاقم تحكيم مواجهة غزل المحلة ضد المصري 36 دقيقة | الدوري المصري
عودة ثلاثي المصري في قائمة مواجهة غزل المحلة 52 دقيقة | الدوري المصري
بنزيمة: متحمس لتجربة الدوري السعودي في وجود رونالدو ساعة | السعودية
تقرير أرجنتيني: أوتاميندي لن يستمر مع بنفيكا.. وثنائي إيطاليا يهدد حلم ريفربليت ساعة | ميركاتو
نتيجة لا تخدم الفريقين.. الحدود يخطف تعادلا قاتلا من الداخلية في صراع البقاء 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 2 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 3 قائمة الأهلي - غياب الشناوي وتواجد علي لطفي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا ضد الوداد 4 تشكيل نهائي إفريقيا - شوبير يحرس مرمى الأهلي.. وحمدي فتحي أساسي أمام الوداد