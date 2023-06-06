بنزيمة: متحمس لتجربة الدوري السعودي في وجود رونالدو

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 22:10

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة بقميص اتحاد جدة

عبر كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة السعودي عن شعوره بالحماس لبدء تجربته الجديدة مع الفريق الأصفر في الموسم المقبل.

كريم بنزيمة

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وقال بنزيمة عبر موقع ناديه: "أنا متحمس جدا لتجربة دوري كرة قدم جديد في بلد مختلف وأعرف أن نادي الاتحاد يتمتع بتاريخ مذهل ومشجعين حماسيين للغاية وطموحات كبيرة تتخطى الدوري المحلي الذي أحرزه هذا العام لتصل إلى الفوز بالبطولات القارية".

وأضاف "أنا فخور جدا بمسيرتي الكروية في إسبانيا وفرنسا وأوروبا بشكل عام، وأشعر الآن أن الوقت قد حان لتحد ومشروع جديد".

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وأكمل "دائما ما شعرت بحفاوة الاستقبال والترحيب من المشجعين والناس عند زيارتي للسعودية وأتطلع للانضمام إلى زملائي الجدد في نادي الاتحاد والعمل معهم على نقل هذا النادي المذهل وكرة القدم في السعودية إلى مستويات وآفاق جديدة".

وأتم تصريحاته "لدي معرفة كبيرة بمدى قوة الدوري والتنافس المتحدم فيه ومستوى الفرق واللاعبين خصوصا مع قدوم النجوم مثل صديقي كريستيانو رونالدو بما يختص بكرة القدم والرياضة ككل، أنا هنا للفوز تماما كما كان هدفي في أوروبا ومتحمس جدا للقاء نونو سانتو".

وأعلن نادي اتحاد جدة السعودي التعاقد رسميا مع كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد السابق ومنتخب فرنسا.

وجاء تعاقد اتحاد جدة مع كريم بنزيمة لمدة 3 مواسم وحتى موسم 2025-2026.

كريم بنزيمة الدوري السعودي اتحاد جدة
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