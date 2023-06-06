تقرير أرجنتيني: أوتاميندي لن يستمر مع بنفيكا.. وثنائي إيطاليا يهدد حلم ريفربليت

استقر نيكولاس أوتاميندي مدافع منتخب الأرجنتين على إنهاء تجربته في البرتغال وعدم تجديد تعاقده مع بنفيكا.

نيكولاس أوتاميندي النادي : بنفيكا بنفيكا

ولعب أوتاميندي لمدة ثلاثة مواسم مع بطل الدوري البرتغالي وخاض 126 مباراة.

وكشف موقع قناة TyC الأرجنتينية عن تهديد حلم ريفربليت بضم أوتاميندي بسبب رغبة فريقين من إيطاليا في التعاقد معه.

وأوضح التقرير عن تفاوض إنتر ويوفنتوس من أجل ضم أوتاميندي في صفقة انتقال حر هذا الصيف.

وتواصل إنتر الذي سيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي يوم السبت، مع ممثلي أوتاميندي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف التقرير أن المفاوضات مع إنتر لا تزال قائمة، ولكن يسعى يوفنتوس أيضا لتعزيز دفاعه بضم أوتاميندي ليحل بدلا من ليوناردو بونوتشي الذي أعلن اعتزاله الموسم المقبل.

وكان فريق ريفربليت الأرجنتيني يرغب في التعاقد مع أوتاميندي لكن يظل الأمر صعبا في ظل رغبة الثنائي الإيطالي في ضم المدافع المتوج بلقب كأس العالم.

ولعب أوتاميندي 46 مباراة مع بنفيكا هذا الموسم.

وسبق للمدافع الأرجنتيني اللعب مع أندية بورتو وفالنسيا ومانشستر سيتي في أوروبا قبل أن ينضم إلى بنفيكا.