نتيجة لا تخدم الفريقين.. الحدود يخطف تعادلا قاتلا من الداخلية في صراع البقاء

خطف حرس الحدود تعادلا قاتلا من الداخلية في صراع البقاء بالدوري.

وتعادل حرس الحدود أمام الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 31 من المسابقة.

وسجل رشيد أحمد هدف الداخلية فيما أحرز إسلام عبد الله هدف التعادل لنادي حرس الحدود.

وحصل مصطفى عبد الرؤوف زيكو على جائزة رجل المباراة.

الداخلية حقق التعادل رقم 14 خلال 31 مباراة من منافسات الموسم الحالي من الدوري.

في المقابل حقق حرس الحدود التعادل الثامن خلال 30 مباراة بالموسم الحالي.

التعادل رفع رصيد الداخلية إلى 29 نقطة في المركز الـ17 (قبل الأخير).

في المقابل رفع حرس الحدود رصيده إلى 20 نقطة في المركز الـ18 (الأخير).

ولا تخدم نتيجة التعادل الفريقين في صراع البقاء.

وأضاع الداخلية فرصة تسجيل هدف مبكر بعد تصدي رائع من محمد فوزي حارس حرس الحدود.

وأهدر رشيد أحمد فرصة تسجيل هدف مؤكد بعد رأسية متقنة مرت بجوار االقائم.

وعاد المهاجم النيجيري ليسجل الهدف الأول لنادي الداخلية في الدقيقة 64 من المباراة.

وكثف حرس الحدود محاولاته على مرمى الداخلية بحثا عن تسجيل هدف التعادل عن طريق مصطفى زيكو.

ونجح إسلام عبد الله في تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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