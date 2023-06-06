خطوة جديدة نحو الأبطال.. بيراميدز يتصدر الدوري مؤقتا بهدف في شباك فاركو

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 21:16

كتب : FilGoal

صورة تقرير فوز بيراميدز أمام فاركو

تصدر نادي بيراميدز ترتيب الدوري المصري مؤقتا بعد تحقيق الفوز الثامنة على التوالي.

وتغلب بيراميدز على فاركو بهدف دون مقابل سجله مصطفى فتحي في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة من 30 مباراة خاضهم في الدوري.

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ويتصدر بيراميدز مؤقتا لحين خوض الأهلي صاحب الـ 62 نقطة مبارياته الستة المؤجلة.

ويسير بيراميدز بخطى ثابتة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

الثامن على التوالي

حقق بيراميدز فوزه الثامن على التوالي في مسابقة الدوري ليتصدر مسابقة الدوري مؤقتا.

ولم يفقد بيراميدز أي نقاط منذ انتصاره على أسوان بثلاثة أهداف دون مقابل في 14 أبريل الماضي.

وكان آخر تعثر لفريق بيراميدز في مسابقة الدوري عندما تعادل سلبيا أمام المقاولون يوم 5 أبريل الماضي.

ومنذ ذلك التوقيت نجح بيراميدز في تحقيق الفوز على فرق أسوان والداخلية والإسماعيلي وغزل المحلة وحرس الحدود والاتحاد وفيوتشر وفاركو.

مباراتان

يقترب بيراميدز من حسم بطاقة تأهله إلى دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

ويحتاج بيراميدز لتحقيق انتصارين فقط من الأربع مباريات المتبقية لحجز بطاقة التأهل لدوري الأبطال رسميا.

ويفصل بيراميدز نقطتين فقط لتخطي أقصى ما يمكن أن يصل إليه الزمالك صاحب المركز الرابع وهو 65 نقطة.

بينما حال وصول بيراميدز إلى النقطة 70 بتحقيق انتصارين يكون قد ضمن تحقيق المركز الأول أو الثاني في المسابقة، لأن أقصى ما يمكن أن يصل إليه فيوتشر هو 69 نقطة.

ولم يسبق لفريق بيراميدز المشاركة في دوري أبطال إفريقيا من قبل.

المساهمة العاشرة

واصل مصطفى فتحي تألقه مع بيراميدز وقاد الفريق للفوز في ثاني مباراة على التوالي.

وسجل فتحي هدف المباراة الوحيد في اللقاء الثاني على التوالي بعد قيادة بيراميدز للفوز بهدف دون مقابل أمام كل من فيوتشر وفاركو على الترتيب.

ورفع مصطفى فتحي رصيده إلى المساهمة في 10 أهداف بمسابقة الدوري هذا الموسم.

ونجح فتحي في تسجيل ستة أهداف وصناعة أربعة آخرين.

الدوري المصري بيراميدز مصطفى فتحي
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