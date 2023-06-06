اتحاد جدة يعلن التعاقد مع كريم بنزيمة

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 21:05

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة بقميص اتحاد جدة

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي التعاقد رسميا مع كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد السابق ومنتخب فرنسا.

كريم بنزيمة

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وجاء تعاقد اتحاد جدة مع كريم بنزيمة لمدة 3 مواسم وحتى موسم 2025-2026.

وقال كريم بنزيمة عقب إعلان تعاقده مع الاتحاد: "أنا متحمس لأراكم في جدة".

ولا يزال اتحاد جدة يرغب في التعاقد مع مواطن كريم بنزيمة، وهو نجولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي.

ويعد كريم بنزيمة هو أول صفقة لنادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي استعدادا للموسم المقبل.

وبذلك يشارك كريم بنزيمة في كأس العالم للأندية مجددا في النسخة المقبلة رفقة اتحاد جدة بطل الدوري السعودي.

وتستضيف السعودية منافسات البطولة في شهر ديسمبر المقبل.

ويلعب كريم بنزيمة رفقة ريال مدريد منذ انضمامه من ليون في صيف 2009.

وتوج كريم مع الميرينجي بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وبالدوري الإسباني 4 مرات.

وخاض المهاجم الفرنسي 43 مباراة هذا الموسم مع النادي الملكي بمختلف المسابقات.

ونجح بنزيمة في تسجيل 31 هدفا وصناعة 6 آخرين.

كريم بنزيمة اتحاد جدة الدوري السعودي
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