تقرير فرنسي: الأهلي يستهدف ضم المهاجم الإيفواري كراسو

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 20:18

كتب : FilGoal

جان فيليب كراسو

لا يزال الأهلي يبحث في مختلف الاتجاهات من أجل دعم فريقه في الموسم المقبل بمهاجم أجنبي.

وذكر موقع butfootballclub الفرنسي عن اهتمام الأهلي بضم جان فيليب كراسو مهاجم سانت إيتيان الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وقال الموقع إن الأهلي يستهدف ضم المهاجم الإيفواري بداية الموسم المقبل.

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وأن فيليب كراسو ربما لعب آخر مباراة له مع سانت إيتيان بعد نهاية تعاقده مع النادي الفرنسي.

وأضاف الموقع أن الأهلي ربما قد يرفع عرضه إلى اللاعب الإيفواري ليصل إلى مليون و300 ألف دولار في الموسم الواحد للفوز بخدماته، مع تقديم عرض يمتد لـ3 مواسم إلى المهاجم.

جان فيليب كراسو يبلغ من العمر 25 عاما ومن مواليد شتوتجارت في ألمانيا.

وبدأ مسيرته الكروية مع فريق الشباب لنادي لوريان الفرنسي، وتنقل بين عدة أندية إلى أن استقر به المطاف في سانت إيتيان.

وفي الموسم المنقضي وضمن بطولة دوري الدرجة الثانية الفرنسي لعب كراسو 35 مباراة سجل خلالها 17 هدفا وقدم 12 مساعدة تهديفية.

وأنهى جان فيليب كراسو الموسم المنقضي في الدوري الدرجة الثانية الفرنسي في المركز الثالث ضمن ترتيب الهدافين.

وكان ضمن التشكيل المثالي للدوري في الموسم.

وأيضا هو أكثر لاعب صنع أهدافا في دوري الدرجة الثانية طوال الموسم، وثاني أكثر مشاركة في الأهداف سواء بالتسجيل أو الصناعة.

جان فيليب كراسو الأهلي سانت إيتيان
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