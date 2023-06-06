مباشر الدوري - الداخلية (0) - (0) حرس الحدود.. انطلاق الشوط الثاني
الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 18:51
كتب : FilGoal
يلعب حرس الحدود أمام الداخلية في الجولة 31 من الدوري المصري.
ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة حرس الحدود أمام الداخلية.
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انطلاق الشوط الثاني
ق4 فرصة الهدف الأول تضيع من هجوم الداخلية بعد تصدي رائع من محمد فوزي حارس حرس الحدود
انطلاق المباراة
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