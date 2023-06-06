دي ماريا يرحل عن يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رحيل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عن صفوف الفريق بعدما قضى معه موسم واحد.

أنخل دي ماريا النادي : لاعب حر يوفنتوس

وكتب دي ماريا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لقد وصلت إلى نهاية مرحلة صعبة ومعقدة، سأرحل وأنا مرتاح البال وبعدما بذلت كل ما في وسعي لمساعدة النادي على مواصلة الفوز بالألقاب".

وأضاف "سأغادر مع طعم مرير لعدم قدرتي على القيام بذلك، ولكن بساعدة بعدما اكتسبت العديد من الأصدقاء، شكرا لجميع زملائي على المودة التي أظهروها لي منذ اليوم الأول".

وانضم دي ماريا البالغ من العمر 35 عاما لصفوف يوفنتوس بداية الموسم المنقضي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومع يوفنتوس لعب بطل العالم مع منتخب الأرجنتين 40 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 7 مساعدات.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن الوجهة الأقرب لـ دي ماريا في الموسم المقبل هي الدوري السعودي.