كرة طائرة - الاتحاد الدولي يبرز اعتزال نهلة سامح "ملكة اللعبة المصرية"

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 18:38

كتب : FilGoal

نهلة سامح لاعبة الأهلي للكرة الطائرة

وصف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة نهلة سامح بـ "ملكة الكرة الطائرة المصرية" في تقرير عن اعتزال لاعبة الأهلي ومنتخب مصر.

وكان الأهلي قد أعلن قرار اعتزال نهلة سامح بعد نهاية الموسم عن عمر يناهز 33 عاما.

وأشار تقرير الاتحاد الدولي إلى خوض نهلة مسيرة 25 عاما في الكرة الطائرة.

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وأجرى الاتحاد الدولي حوارا حصريا مع اللاعبة المصرية وووصف بداية اللقاء ببكاء نهلة سامح في البداية.

وقالت نهلة في حوارها للاتحاد الدولي: "كان شرفا عظيما لي أن ألعب للأهلي، أحد أكبر الأندية في مصر وإفريقيا، بدأت هناك وذلك مثل منزلي".

وأضافت "ارتبطت عاطفيا بالنادي لذلك كان من السهل رفض أي عرض دون التفكير".

بينما على المستوى الدولي قالت: "كان شعورا رائعا أن أتغلب على كينيا لأول مرة بعد فترة طويلة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد ريو، لكن المباراة النهائية كانت أكثر اللحظات ألما في مسيرتي".

وأوضحت "كنا قريبين جدا من التأهل إلى الأولمبياد ولكننا خسرنا 3-2 في النهائي".

واختتم نهلة تصريحاتها "كان من الفخر لي أن أكون قائدة المنتخب لمدة ثماني سنوات، وسعيدة بما فعله جيلنا، وأعتقد أن لدينا الآن فريقا رائعا يمكنه كتابة تاريخ جديد للطائرة المصرية".

وحققت نهلة سامح 52 بطولة طوال مسيرتها بينهم 51 لقبا مع الأهلي.

وحصدت نهلة 20 لقب للدوري و19 كأس مصر و1 سوبر مصري و6 ألقاب إفريقية، و5 بطولات عربية بالإضافة إلى لقب دورة الألعاب العربية على مستوى المنتخب.

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