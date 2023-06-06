كرة سلة - الكرداني يعود لتولي قيادة اتحاد جدة

عاد محمد الكرداني لتولي قيادة اتحاد جدة السعودي بداية من الموسم المقبل.

وكان الكرداني قد تولى قيادة الجزيرة المصري في الموسم الماضي.

وسبق للكرداني قيادة نادي الاتحاد في وقت سابق، كما سبق وتولي قيادة منتخب السعودية.

وودع فريق الجزيرة منافسات دوري المحترفين لكرة السلة والتي توج بها الأهلي، في نصف النهائي.

ويسعى الكرداني لبناء فريق قوي للمنافسة على كافة الألقاب في السعودية من أجل إسعاد جماهير الاتحاد.

وتولى الكرداني قيادة منتخب مصر تحت 18 عاما من قبل وحقق مع الفريق المركز الثالث من بطولة إفريقيا.

وقاد المدرب المصري فريق الجزيرة من قبل لحصد بطولات الدوري والكأس.