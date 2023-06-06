ماركا: براهيم دياز سيمدد تعاقده مع ريال مدريد

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 16:54

كتب : FilGoal

براهيم دياز - ميلان ونابولي

أصبح براهيم دياز لاعب ميلان قريبا من العودة إلى ريال مدريد حسب صحيفة ماركا الإسبانية.

وقضى دياز الموسمين الماضيين معارا من ريال مدريد إلى ميلان وقدم مستويات طيبة مع الفريق الإيطالي.

وفقا لماركا فإن ريال مدريد يرغب في إعادة دياز بعد نهاية فترة إعارته من أجل أن يكون جزء من الفريق في الموسم المقبل عقب رحيل ماركو أسينسيو.

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كما ينوي ريال مديد تمديد تعاقد دياز الذي ينتهي في 225 لمدة موسمين إضافيين.

دياز كان قد انضم لريال مدريد في 2019 قادما من ريال مدريد.

وشارك دياز مع ريال مدريد في 21 مباراة وخلالهم سجل هدفين وصنع ثلاثة.

وفي موسمين مع ميلان نجح صاحب الـ 23 عاما في تسجيل 18 هدفا وصناعة 15 آخرين خلال 124 مباراة.

وأسهم دياز في تتويج ميلان بالدوري الإيطالي في الموسم قبل المنقضي.

دياز قد يكون أول صفقات ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية بجانب فران جارسيا ظهير أيسر رايو فايكانو.

ريال مدريد ميلان براهيم دياز
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