ماركا: برشلونة تلقى موافقة الليجا على خطته الاقتصادية.. أصبح بإمكانه تقديم العرض لـ ميسي

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن حصول نادي برشلونة على موافقة رابطة الدوري الإسباني على خطة النادي الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

ليونيل ميسي النادي : لاعب حر برشلونة

برشلونة كان قد قدم خطته الاقتصادية للرابطة منذ أسابيع وبعد مراجعتها جاءت الموافقة الرسمية.

وفقا لماركا فإن برشلونة سيكون قادرا على تسجيل صفقاته الجديدة بعد موافقة الرابطة على الصفقة كما سيكون قادرا على تسجيل عقود كل من جافي ورونالدو أراوخو وسيرجي روبيرتو الجديدة بالإضافة إلى المدرب تشافي هيرنانديز.

النادي أيضا سيكون قادرا على التقدم بعرض رسمي لإعادة ليونيل ميسي للفريق من جديد.

ماركا أشارت إلى أن خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ووكيله قد اتفق بالأمس خلال اجتماعه مع خوان لابورتا رئيس برشلونة على عقد اجتماع جديد ويبدو أن خلاله سيصل العرض الرسمي من النادي.

ويريد تشافي تعزيز قائمة فريقه في الموسم المقبل بالتعاقد مع لاعب وسط ملعب لتعويض رحيل سيرخيو بوسكيتس وأيضا لاعب في قلب الدفاع لزيادة العمق وعلى الأغلب سيكون إنيجو مارتينيز الذي أعلن رحيله عن أتليتك بلباو.

والرغبة الأكبر والأولوية لدى المدرب تشافي هي عودة ليونيل ميسي من جديد للفريق.

وكان برشلونة قد أنهى الموسم المنقضي بالتتويج بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.